Футбол

«Црвена Звезда» обыграла «Копенгаген» в серии пенальтиСоветский спорт вчера в 17:02

В серии пенальти точнее были гости 7:6. В следующем раунде сербский клуб сыграет с Янг Бойз.
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