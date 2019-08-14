Футбол
«Црвена Звезда» обыграла «Копенгаген» в серии пенальтиСоветский спорт вчера в 17:02
В серии пенальти точнее были гости 7:6. В следующем раунде сербский клуб сыграет с Янг Бойз.
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«Црвена Звезда» по пенальти обыграла «Копенгаген» в отборе Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 17:08
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