Футбол

Цорн: ожидаем в «Спартаке» опорника и атакующего полузащитникаРИА Новости 12:45

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн заявил, что в текущее трансферное окно ожидает в команде опорника и атакующего полузащитника. В пятницу "красно-белые" на домашнем стадионе в Тушино проводят презентацию новичков команды.
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