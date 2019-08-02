Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн заявил, что в текущее трансферное окно ожидает в команде опорника и атакующего полузащитника. В пятницу "красно-белые" на домашнем стадионе в Тушино проводят презентацию новичков команды.

Цорн: ожидаем в «Спартаке» опорника и атакующего полузащитника

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