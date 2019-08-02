Футбол
Цорн: ожидаем в «Спартаке» опорника и атакующего полузащитникаРИА Новости 12:45
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн заявил, что в текущее трансферное окно ожидает в команде опорника и атакующего полузащитника. В пятницу "красно-белые" на домашнем стадионе в Тушино проводят презентацию новичков команды.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Футбол
В «Спартаке» раскрыли детали сделки по Андре Шюррле
«Спартак» объявил об аренде игрока дортмундской «Боруссии» Шюррле 31 июля. Через год «красно-белые» смогут выкупить права на футболиста.
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
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Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Политика
В МИД не удивились новым санкциям США против РФ
Накануне американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол написали президенту США Дональду Трампу письмо, в котором выразили свою обеспокоенность из-за бездействия Вашингтона в отношении России и невведения второго пакета санкций в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 «уклониста» от армии
Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.
Обновлено в 12:21
Политика
В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.
Обновлено в 11:57
Единоборства
Деметриус Джонсон вышел в финал Гран-при ONE
Обновлено в 10:15
Музыка
Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Политика
Среди подписей за 22 кандидатов в Мосгордуму нашли 339 «мёртвых душ»
Председатель столичного избиркома Валентин Горбунов сообщил, что в ходе проверки у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы удалось обнаружить 339 подписей уже умерших людей.
Обновлено в 07:56
Футбол
Андре Шюррле: «Жду предстоящего дерби с „Динамо“, хочу поскорее увидеть фанатов и стадион»
Нападающий Андре Шюррле, недавно пополнивший состав «Спартака», поделился впечатлениями после первых дней пребывания в команде, а также сообщил о своем намерении выучить русский язык.
Обновлено в 12:18
Интернет
Apple временно остановила прослушивание пользователей Siri
Издание со ссылкой на представители Apple написало, что подрядчики компании занимающиеся улучшением голосового помощника, слышат конфиденциальные разговоры пользователей.
Обновлено в 12:02
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:14
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Общество
Гидрометцентр предупреждает об аномально холодном августе
Начало августа в Центральном федеральном округе, а также большинстве регионов Приволжского, Северо-Западного и Южного округов будет холоднее обычного.
Обновлено вчера в 03:35
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Авто
Renault Duster получил новый мотор
Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Футбол
Шюррле: перешёл в «Спартак», потому что хочу добиться успехов
Перешёл в «Спартак», потому что хочу добиться успехов.
Обновлено в 12:23
Футбол
«Зенит» подшутил над «Ромой» в видео о переходе Малкома
«Зенит» подшутил над «Ромой» в видео презентации Малкома. О переходе бразильского форварда сине-бело-голубые объявили в пятницу.
Обновлено в 10:38
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь на Урале
В Свердловской области неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь.
Обновлено в 11:30
Общество
Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа
«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
Общество
Синоптики рассказали, когда тепло может вернуться в Москву
Обновлено в 08:14
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Во Франции разбился тушивший природные пожары самолёт
Обновлено в 12:28
Общество
Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера
Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.
Обновлено в 10:49
Политика
Кондолиза Райс оценила вероятность вступления Украины в НАТО
По мнению бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО, поскольку блок считается консенсусной организацией, передает "Новое время".
Обновлено вчера в 23:46