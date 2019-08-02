Футбол

Цорн заявил, что «Спартак» не завершил работу на трансферном рынкеRT на русском 12:28

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн завил, что клуб ещё не завершил свою работу на трансферном рынке в текущее летнее межсезонье.
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