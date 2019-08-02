Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн завил, что клуб ещё не завершил свою работу на трансферном рынке в текущее летнее межсезонье.

Цорн заявил, что «Спартак» не завершил работу на трансферном рынке

Политика Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске "Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.

Политика Путин упростил украинцам жизнь в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.

Происшествия Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.

Общество Сергей Скрипаль позвонил своей матери Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль пообщался по телефону со своей матерью и племянницей Викторией.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.

Армия и оружие МИД раскритиковал решение генсека ООН расследовать атаки в Идлибе В МИД РФ заявили, что решение генсека ООН Антониу Гутерриша расследовать атаки в Идлибе является провокационным.

Футбол Стадион «Ростова» условно дисквалифицировали на два матча Из-за столкновения фанатов "Спартака" с сотрудниками ОМОНа после матча на стадионе в Ростове-на-Дону футбольный клуб "Ростов" оштрафован на 650 тыс. руб. Также "Ростов-Арена" условно дисквалифицирована на два матча: в случае повторного нарушения ростовчане проведут два матча на нейтральном поле.

Хоккей «Нефтехимик» не смог обыграть финский «Йокерит» Нижнекамский "Нефтехимик" уступил финскому "Йокериту" в товарищеском матче. Татарстанские хоккеисты проиграли со счетом 3-2.

Происшествия Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары Пожарный самолет разбился на юге Франции 2 августа в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров.

Происшествия В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.

Финансы Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против России Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России.

Происшествия Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.

Армия и оружие В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет США приступят к разработке ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.

Экономика Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.

Экономика Путин изменил НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России, которыми предусматривается снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% на фрукты и ягоды.

Армия и оружие Ярош и его армия националистов-добровольцев готовы рвать Украину изнутри Украинские националисты планируют создать в регионах Украины "систему территориальной обороны", объединённую под эгидой "Украинской добровольческой армии" (УДА), контролируемой бывшим главой "Правого сектора"* Дмитрием Ярошем.

Происшествия На Урале неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.

Происшествия В Киеве обрушился пешеходный мост В Киеве рухнула часть Паркового пешеходного моста, соединяющего центр города с парками и пляжами Труханового острова, сообщает 2 августа «Страна.ua».

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев после свадьбы продемонстрировал отличную фигуру На опубликованных снимках с отдыха звезда продемонстрировал отличную форму.

Происшествия Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Общество Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.