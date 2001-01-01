Футбол
Цорн улетел в Европу на переговоры по новичку «Спартака»Спорт-Экспресс 09:28
По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:35, Вашингтон
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался.
Обновлено в 11:10
Происшествия
СК задержал двух человек по делу о гибели детей в лагере «Холдоми»
СК РФ сообщил о задержании двух человек в рамках расследования дела о гибели детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 06:48
Политика
В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
США проявляют политический цинизм и валят с больной головы на здоровую, утверждая, что "упрашивали" Россию не нарушать важные международные договоры, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Черногория завершила интеграцию в НАТО
Черногория официально завершила интеграцию в НАТО. Об этом написали 23 июля в твиттере Министерства обороны Черногории.
Обновлено в 11:24
Политика
Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост британского премьера
Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.
Обновлено в 08:07
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Футбол
Игрок сборной Уругвая не перейдет в московский «Спартак»
Гастон Перейро, который, по информации СМИ, должен был этим летом оказаться в стане московского "Спартака", не перейдет к красно-белым, передает Sport24.
Обновлено в 10:36
Экономика
Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки
«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
Обновлено в 00:58
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Здоровье
Ученые: Артрит вызывает болезни сердца
Шведские ученые проводили эксперимент с добровольцами с больными суставами и установили, что средняя продолжительность жизни после заболевания – около 10 лет.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.
Обновлено в 08:56
Футбол
Полузащитник сборной Аргентины перейдёт в «Тоттенхэм»
В ближайшее время лондонский "Тоттенхэм" может подписать полузащитника национальной сборной Аргентины и испанского "Бетиса" Джовани Ло Чельсо.
Обновлено в 10:59
Спорт
Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ
Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Политика
Четвертая часть питьевой воды в России является подделкой
В России очень часто встречается поддельная питьевая вода, поэтому стоит ввести для нее маркировку, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 21:13
Кино
Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии
Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:49
Общество
У петербурженки родилась четверня
Обновлено в 11:32
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
В проекте документа говорится, что идентификацию пользователей, отправляющих электронные письма, планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.
Обновлено в 06:15
Технологии
В Роскачестве назвали лучшие профессиональные фотоаппараты
Роскачество назвало лучшие профессиональные и любительские фотоаппараты.
Обновлено в 03:22