Футбол
Цорн улетел в Европу на переговоры по новичку «Спартака»Спорт-Экспресс 09:28
По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
Политика
Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в парламент
Обновлено вчера в 01:56
Политика
СБУ заподозрила всех кинопрокатчиков Украины в работе на Россию
СБУ открыла уголовное дело по факту работы на Россию в отношении всех кинопрокатных служб страны, сообщает сайт «Украинские новости».
Обновлено в 04:54
Политика
МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
«Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, — создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона», — указали в министерстве.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана
По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.
Обновлено в 13:44
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Кортеж Путина попытались заминировать
В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:09
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Наука
Ученые связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
Стремительное распространение новой формы кандидоза по миру может быть связано с постоянным ростом температур на Земле в последние полвека.
Обновлено в 09:51
Политика
СМИ сообщили о вызове мэра Киева Кличко на допрос по делу о махинациях
Мэр Киева Виталий Кличко получил повестку и должен прийти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 14:26
Футбол
«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»
Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.
Обновлено в 13:49
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
По сообщению пресс-службы компании, мировые продажи нового кроссовера KIA Seltos стартуют в 3 квартале нынешнего года.
Обновлено в 11:50
Политика
Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией
Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Наука
Антарктида – континент, где обитают таинственные чудовища
Значительно позже выяснилось, что с чудовищами встречались позднее и другие полярники, но предпочитали молчать, боясь отправиться в психиатрические клиники.
Обновлено в 14:15
Транспорт
Собянин рассказал, какой будет площадь у Киевского вокзала
Обновлено в 09:08
Политика
Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой
Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 12:13
Технологии
При тесте электронного голосования в МГД зафиксировали атаки хакеров
Незапланированные атаки хакеров наблюдаются во время теста системы электронного голосования, который проходит в Москве во вторник, но система работает штатно, рассказал журналистам руководитель электронного штаба Илья Массух.
Обновлено в 05:53
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении Васютина
Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:20
Общество
Конфликт Владимира Соловьева и Алексея Навального в Twitter
Как развивался конфликт Через несколько минут Соловьев заявил, что опубликованный Навальным документ — «разрешение на пребывание с определенным статусом», которое не дает права на гражданство и работу.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Экономика
Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Польше бейсджампер сорвался с высоты 12 метров и выжил
Обновлено в 08:52
Кино
Тайка Вайтити поделился первым трейлером к «Кролику Джоджо»
Стоило кинофестивалю в Торотно объявить программу и анонсировать премьеру новой ленты новозеландца Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», как режиссёр тут же поделился в своём Instagram трейлером и постером грядущего фильма.
Обновлено в 12:14