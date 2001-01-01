По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.

Цорн улетел в Европу на переговоры по новичку «Спартака»

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