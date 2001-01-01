Футбол
Цорн улетел в Европу на переговоры по новичку «Спартака»Спорт-Экспресс 09:28
По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
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Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
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Новый Mercedes-Benz GLA замечен на тестах
Фотошпионы засняли новый Mercedes-Benz GLA, который проходит дорожные испытания.
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РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
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Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок
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Киев отправил спецназ в Донбасс после выборов в Раду
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Володин потребовал от президента Грузии извиниться перед россиянами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Грузия должна публично извиниться за негативные высказывания в отношении России.
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Экономика
Продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизились на 0,2%
Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в июне уменьшилось на 0,2% по сравнению с показателем мая - до 5,35 миллиона, полагают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.
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Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном 23 июля поручил чиновникам проверять все жалобы петербуржцев на завышение платы за коммунальные услуги.
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Стала известна программа Дня ВМФ в Петербурге
В воскресенье, 28 июля, в России отпразднуют День ВМФ. По традиции, Главный военно-морской парад состоится именно в Петербурге.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл снова нарушили семейные традиции
В день рождения мальчика герцоги Сассекские — принц Гарри и Меган Маркл — поздравили его комментарием в «Инстаграме», чем, как оказалось, нарушили королевский протокол.
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Политика
Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле
Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.
Обновлено в 16:39
Кино
Тарантино признался в желании обзавестись детьми
После завершения режиссерской карьеры Квентин Тарантино намерен обзавестись детьми.
Обновлено в 15:53
Футбол
Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната
Обновлено в 16:33
Авто
Mazda обновила популярное кросс-купе Mazda CX-4
Японская компания Mazda активно занялась дорожными испытаниями новейшей генерации купеобразного кроссовера Mazda CX-4.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Общество
Большинство москвичей удовлетворены деятельностью мэра Собянина
Почти две трети (64,8%) жителей столицы положительно оценивают работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы, более четверти жителей столицы (26,3%) дают деятельности московского мэра противоположную оценку, свидетельствуют данные опроса Фонда "Петербургская политика", поступившие во вторник в "Интерфакс".
Обновлено в 16:30
Гаджеты
Huawei официально представил смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro
В Honor 9X на задней панели разместили двойную камеру с разрешением 48 и 2 Мп, а в 9X Pro уже используется тройная камера с датчиками 48, 8 и 2 Мп.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Общество
Совфед предложил ограничить использование электронной почты
Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено в 12:18
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Правоохранители задержали в Екатеринбурге двоих подозреваемых в закладке обманного взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина.
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Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Наука
На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад
Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.
Обновлено вчера в 11:36