Аренда немецкого нападающего Андре Шюррле является очень удачной сделкой для московского футбольного клуба "Спартак". Такое мнение высказал генеральный директор "Спартака" Томас Цорн, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Цорн считает аренду Шюррле очень удачной сделкой для ФК «Спартак»

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