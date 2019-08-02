Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, что в скором времени клуб сделает заявление по поводу возможного трансфера полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля.

Цорн рассказал, что «Спартак» скоро сделает заявление по трансферу Тиля

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