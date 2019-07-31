Футбол
Цорн прокомментировал трансферы «Спартака»Спорт-Экспресс вчера в 13:12
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал трансферы красно-белых. Об этом сообщает Telegram-канал московского клуба. В среду, 31 июля, красно-белые объявил об аренде на сезон нападающего дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.
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Цорн: «Шюррле — топовый футболист. Он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол»
Sport24.ruвчера в 13:08
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Политика
Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:39
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика
Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФО
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019–2021 годах.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:17
Единоборства
Экс-чемпион мира по боксу сядет на 18 лет за насилие над дочерью
Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир приговорен к 18 годам за насилие над собственной дочерью.
Обновлено вчера в 16:39
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено вчера в 18:20
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Игорь Черевченко: «Погода в Баку оставит отпечаток на игре с „Нефтчи“»
Специалист отметил погодные условия в столице Азербайджана Баку. В день игры ожидается температура в 35 градусов.
Обновлено вчера в 15:11
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina.
Обновлено вчера в 20:51
Шоу-бизнес
Лопырева отметила седьмой день отдыха вкусным тортиком
Седьмой день пребывания в Греции компания решила отметить красивым и, надеемся, вкусным тортиком, который показала на своей странице в социальной сети Instagram супермодель.
Обновлено вчера в 22:21
Путешествия
Шри-Ланка введет бесплатные туристические визы для россиян
Шри-Ланка предложит гражданам почти 50 стран, включая Россию, бесплатные туристические визы.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
«Реал» дважды пытался подписать капитана «Барселоны»
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отметил, что имел вариант перехода в «Реал».
Обновлено вчера в 23:46
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту расположения камер фиксации нарушений ПДД
Обновлено вчера в 13:40
Наука
Созданы контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием
Американские и китайские ученые разработали роботизированные глазные линзы.
Обновлено 29 июля в 11:52
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
Подполковник Балтфлота оказался причастен к пропаже полка двигателей
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Новую технику собрали ночью на площади в Чите к приезду Медведева
Ночью на площади Ленина в Чите к приезду Дмитрия Медведева выставили более 50 единиц техники, среди них машины, предназначенные для тушения лесных пожаров, тракторы, ПАЗы, Газели.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Токсичные яйца обнаружили в магазинах Бельгии
Куриные яйца, которые по составу превышают количество диоксинов и полихлорированных дифенилов (токсичных веществ) были найдены в продуктовых магазинах Бельгии.
Обновлено в 00:01
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Кличко встретился с адвокатом Трампа в Нью-Йорке
Мэр Киева Виталий Кличко провел переговоры с юристом действующего президента США Дональда Трампа экс-градоначальником Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено вчера в 08:06
Политика
Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального
Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
Обновлено 30 июля в 20:02
Наука
Средневековые «Диалоги с вагиной» состарили на 200 лет
Манускрипт был создан около 1300 года, что делает поэму на 200 лет старше — ранее предполагалось, что она написана в XV веке.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27