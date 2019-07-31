Футбол

Цорн прокомментировал трансферы «Спартака»Спорт-Экспресс вчера в 13:12

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал трансферы красно-белых. Об этом сообщает Telegram-канал московского клуба. В среду, 31 июля, красно-белые объявил об аренде на сезон нападающего дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.
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Цорн: «Шюррле — топовый футболист. Он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол»

Sport24.ruвчера в 13:08

Цорн о переходе Шюррле: не каждый день в РПЛ приезжают игроки такого уровня

Вести.Ruвчера в 15:50

Цорн считает аренду Шюррле очень удачной сделкой для ФК «Спартак»

ТАССвчера в 13:24

Генеральный директор «Спартака» назвал новичка команды топовым игроком

РБКвчера в 14:07

Шюррле «Спартак» не спасет

Soccer.ruвчера в 15:05

Цорн: Шюррле мотивирован и готов показывать свой лучший футбол в «Спартаке»

Чемпионатвчера в 13:17

Цорн прокомментировал трансферы «Спартака»

Спорт-Экспрессвчера в 13:12
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Политика

Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму

Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:39
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика

Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019–2021 годах.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:17
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Экс-чемпион мира по боксу сядет на 18 лет за насилие над дочерью

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир приговорен к 18 годам за насилие над собственной дочерью.
Обновлено вчера в 16:39
Экономика

Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма

Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Общество

Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

Обновлено вчера в 18:20
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол

Игорь Черевченко: «Погода в Баку оставит отпечаток на игре с „Нефтчи“»

Специалист отметил погодные условия в столице Азербайджана Баку. В день игры ожидается температура в 35 градусов.
Обновлено вчера в 15:11
Гаджеты

Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina.
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Шоу-бизнес

Лопырева отметила седьмой день отдыха вкусным тортиком

Седьмой день пребывания в Греции компания решила отметить красивым и, надеемся, вкусным тортиком, который показала на своей странице в социальной сети Instagram супермодель.
Обновлено вчера в 22:21
Путешествия

Шри-Ланка введет бесплатные туристические визы для россиян

Шри-Ланка предложит гражданам почти 50 стран, включая Россию, бесплатные туристические визы.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье

Врач рассказала о норме потребления арбузов в день

Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол

«Реал» дважды пытался подписать капитана «Барселоны»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отметил, что имел вариант перехода в «Реал».
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Транспорт

ГИБДД опубликовала карту расположения камер фиксации нарушений ПДД

Обновлено вчера в 13:40
Наука

Созданы контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием

Американские и китайские ученые разработали роботизированные глазные линзы.
Обновлено 29 июля в 11:52
Политика

Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

Подполковник Балтфлота оказался причастен к пропаже полка двигателей

Обновлено вчера в 22:36
Общество

Новую технику собрали ночью на площади в Чите к приезду Медведева

Ночью на площади Ленина в Чите к приезду Дмитрия Медведева выставили более 50 единиц техники, среди них машины, предназначенные для тушения лесных пожаров, тракторы, ПАЗы, Газели.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

Токсичные яйца обнаружили в магазинах Бельгии

Куриные яйца, которые по составу превышают количество диоксинов и полихлорированных дифенилов (токсичных веществ) были найдены в продуктовых магазинах Бельгии.
Обновлено в 00:01
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Здоровье

Врачи рассказали об опасности летнего похолодания

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Кличко встретился с адвокатом Трампа в Нью-Йорке

Мэр Киева Виталий Кличко провел переговоры с юристом действующего президента США Дональда Трампа экс-градоначальником Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская

Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
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Политика

Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального

Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
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Средневековые «Диалоги с вагиной» состарили на 200 лет

Манускрипт был создан около 1300 года, что делает поэму на 200 лет старше — ранее предполагалось, что она написана в XV веке.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
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Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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