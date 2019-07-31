Футбол

Цорн прокомментировал трансферы «Спартака»Спорт-Экспресс вчера в 13:12

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал трансферы красно-белых. Об этом сообщает Telegram-канал московского клуба. В среду, 31 июля, красно-белые объявил об аренде на сезон нападающего дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.
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Цорн: «Шюррле — топовый футболист. Он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол»

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Шюррле «Спартак» не спасет

Soccer.ruвчера в 15:05
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Обновлено вчера в 22:00
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«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

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Читинскую область и Бурятию подключают к льготам ДВФО

Читинскую область и Бурятию подключают к льготам ДВФО Сегодня в Чите на совещании «Об основных мерах по развитию Забайкальского края» премьер-министр Дмитрий Медведев подвел промежуточные итоги интеграции региона в Дальневосточный федеральный округ (ДВФО).
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Актрису Инну Чурикову выписали из больницы

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Врачи рязанской ОДКБ отозвали свои заявления об увольнении

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Форвард «Голден Стэйт» может перейти в «Химки»

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Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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