Футбол
Цорн прокомментировал трансферы «Спартака»Спорт-Экспресс 13:12
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал трансферы красно-белых. Об этом сообщает Telegram-канал московского клуба. В среду, 31 июля, красно-белые объявил об аренде на сезон нападающего дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:26, Ашберн
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Стало известно, зачем полковники ФСБ хранили 12 млрд рублей наличными
Найденные у арестованных полковников Федеральной службы безопасности России 12 миллиардов рублей наличными, вероятно, должны были быть вывезены за границу или же быть проданными.
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Утверждены новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
В России утвердили единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:29
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Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
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Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами.
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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
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Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
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Обновлено в 12:14
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В Москве у мужчины на улице украли пять миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ.
Обновлено в 09:50
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
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Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 млрд просмотров
Серию "Маша плюс каша" мультфильма "Маша и Медведь" увидели на YouTube более 4-х млрд раз.
Обновлено в 11:14
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Космос
Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.
Обновлено в 07:07
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Принц Гарри рассказал, сколько детей заведет с Меган Маркл
Принц признал, что всегда надеялся завести ребенка в интервью British Vogue.
Обновлено вчера в 20:25
Космос
Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Футбол
Зидан: Бэйл не поехал на Audi Cup, потому что не в форме
Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие Гарета Бэйла в заявке мадридской команды на матч с «Тоттенхэм Хотспур», закончившегося поражением испанского клуба со счётом 0:1 в рамках Audi Cup.
Обновлено вчера в 18:25
Футбол
«Динамо» интересуется нападающим «Интера»
Обновлено в 10:51
Происшествия
Более 40 человек пострадали в аквапарке Китая
В Китае 44 человека пострадали во время отдыха в аквапарке, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление властей города, люди получили травмы в бассейне с искусственной волной.
Обновлено в 00:41
Политика
Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
Обновлено в 11:31
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Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.
Обновлено в 11:17
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
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Алибасов не собирается подавать в суд на производителя «Крота»
Как сообщил PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин, "цель - заставить производителя изменить упаковку и таким образом спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением".
Обновлено в 12:35
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Экономика
Счетная палата ожидает снижения уровня бедности во втором квартале
Показатели бедности в России должны снизиться во втором квартале 2019 года, заявили ТАСС в Счетной палате.
Обновлено в 10:27
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир
Обновлено в 09:15
Футбол
Федун оценил шанс возвращения Карреры в «Спартак»
Федун сразу отметил, что вариант возвращения итальянского специалиста Массимо Карреры на пост главного тренера московской команды не рассматривается.
Обновлено в 09:24