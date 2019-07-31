Футбол

Цорн прокомментировал трансферы «Спартака»Спорт-Экспресс 13:12

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал трансферы красно-белых. Об этом сообщает Telegram-канал московского клуба. В среду, 31 июля, красно-белые объявил об аренде на сезон нападающего дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.
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Цорн: «Шюррле — топовый футболист. Он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол»

Sport24.ru13:08

Цорн: Шюррле мотивирован и готов показывать свой лучший футбол в «Спартаке»

Чемпионат13:17

Цорн прокомментировал трансферы «Спартака»

Спорт-Экспресс13:12
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В Москве у мужчины на улице украли пять миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ.
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Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров

Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
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Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 млрд просмотров

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Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
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Политика

Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская

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Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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