Футбол

Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»RT на русском 05:43

Спартак — Тун
сегодня
в 12:45
Лига Европы, Квалификация
Москва, Стадион «Спартак»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Томас Цорн: Черчесов помог мне прийти в «Спартак» и будет следующим главным тренером? Это неправда

Советский спорт05:12

Цорн рассказал о судьбе Кононова после матча «Спартак» - «Тун»

Газета.Ru05:57

Цорн прокомментировал слухи, что Черчесов сменит Кононова в «Спартаке»

Чемпионат04:30

Цорн прокомментировал информацию о возможном назначении Черчесова на пост тренера «Спартака»

Матч ТВ05:14

Цорн прокомментировал информацию о возможном назначении Черчесова на пост тренера «Спартака»

Sportbox.RU05:14

Черчесов сменит Кононова в «Спартаке»? Отвечает Цорн

Спорт-Экспресс04:58

Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»

RT на русском05:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском

Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское. Самолет приземлился с убранным шасси.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Петербурге загорелось производственное здание

Пожар в производственно-складском сооружении на площади 500 квадратных метров произошел в четверг днем в Петербурге, сообщает городское управление МЧС РФ.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 18:32
Политика

Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами

Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум коррупционным делам

Обновлено в 03:48
Происшествия

Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке

Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

Пропавшего под Омском трехлетнего ребенка ищут около 600 человек

Почти 600 полицейских, местных жителей и волонтеров ищут пропавшего в лесу мальчика.
Обновлено вчера в 03:14
Кино

«Поиск» Тимура Бекмамбетова получит сиквел

Триллер «Поиск», действие которого разворачивается на экране компьютера, получит сиквел.
Обновлено в 05:13
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Здоровье

Врачи назвали признаки поражения печени

Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.
Обновлено в 04:39
Технологии

Mail.ru Group может начать предустановку своего ПО на смартфоны Huawei

Как заявили в холдинге Mail.ru Group, они заинтересованы в том, чтобы их продукты были представлены на максимальном количестве платформ, и Huawei входит в сферу интереса компании, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Политика

В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США

Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Политика

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Теннис

Мария Шарапова проиграла австралийке Барти

В матче второго круга Мария проиграла австралийке Эшли Барти.
Обновлено вчера в 15:09
Армия и оружие

Великобритания запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты

Со среды Москве запрещено передавать подводные погружаемые аппараты, а также связанные с ними оборудование и технологии, говорится на сайте управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Эксперт: экипаж севшего в Подмосковье аэробуса действовал ювелирно

Экипаж аэробуса "Уральских авиалиний", совершившего в четверг утром аварийную посадку на поле в Подмосковье, действовал мастерски.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Москве прошли обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД

В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

Выбросил из окна: в Красноярске отец убил свою четырехмесячную дочь

Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Лиза Галкина сдружилась с дочерью Александра Реввы Амели

Наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза нашла в лице младшей дочери Александра Реввы Амели настоящую подругу.
Обновлено в 02:40
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия

В Свердловской области в аварии погибли полицейские

Обновлено в 05:36
Происшествия

Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки

Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.
Обновлено в 06:10
Политика

В ДНР назвали число получивших гражданство России

В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.
Обновлено вчера в 11:28
Путешествия

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено вчера в 04:44
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Обновлено вчера в 13:58
Авто

Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией

Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено вчера в 14:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное