Футбол
Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»RT на русском 05:43
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
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Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское. Самолет приземлился с убранным шасси.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Петербурге загорелось производственное здание
Пожар в производственно-складском сооружении на площади 500 квадратных метров произошел в четверг днем в Петербурге, сообщает городское управление МЧС РФ.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Пропавшего под Омском трехлетнего ребенка ищут около 600 человек
Почти 600 полицейских, местных жителей и волонтеров ищут пропавшего в лесу мальчика.
Обновлено вчера в 03:14
Кино
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Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
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Здоровье
Врачи назвали признаки поражения печени
Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.
Обновлено в 04:39
Технологии
Mail.ru Group может начать предустановку своего ПО на смартфоны Huawei
Как заявили в холдинге Mail.ru Group, они заинтересованы в том, чтобы их продукты были представлены на максимальном количестве платформ, и Huawei входит в сферу интереса компании, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Политика
В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США
Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Теннис
Мария Шарапова проиграла австралийке Барти
В матче второго круга Мария проиграла австралийке Эшли Барти.
Обновлено вчера в 15:09
Армия и оружие
Великобритания запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты
Со среды Москве запрещено передавать подводные погружаемые аппараты, а также связанные с ними оборудование и технологии, говорится на сайте управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Эксперт: экипаж севшего в Подмосковье аэробуса действовал ювелирно
Экипаж аэробуса "Уральских авиалиний", совершившего в четверг утром аварийную посадку на поле в Подмосковье, действовал мастерски.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Москве прошли обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД.
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Шоу-бизнес
Лиза Галкина сдружилась с дочерью Александра Реввы Амели
Наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза нашла в лице младшей дочери Александра Реввы Амели настоящую подругу.
Обновлено в 02:40
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Свердловской области в аварии погибли полицейские
Обновлено в 05:36
Происшествия
Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки
Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.
Обновлено в 06:10
Политика
В ДНР назвали число получивших гражданство России
В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.
Обновлено вчера в 11:28
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В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено вчера в 04:44
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Авто
Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией
Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено вчера в 14:44