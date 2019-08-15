Футбол
Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»RT на русском 05:43
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
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Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Экономика
У половины россиян нашли кредиты
Около половины опрошенных россиян (51%) оказались закредитованы, выяснили эксперты ВЦИОМ.
Обновлено в 06:44
Здоровье
Минздрав заявил о росте числа жителей России с синдромом Дауна
По сообщениям РИА Новости со ссылкой на сведения статистического отчета министерства здравоохранения РФ за 2018 год, на 100 тыс. населения приходится почти 13 тыс. зарегистрированных в медицинских учреждениях жителей страны с синдромом Дауна.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В Кремле обещают ускорить награждение пилотов А321
Формальности, необходимые для награждения пилотов экстренно севшего в Подмосковье лайнера, будут выполнены в кратчайшие сроки.
Обновлено в 06:10
Авто
Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры
Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
Обновлено в 03:10
Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера
Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено в 05:34
Политика
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Владелец кукурузного поля рассказал об убытках после инцидента с A321
Владелец земли "Агропроперти менеджмент", где находится кукурузное поле, на котором сегодня совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний", прокомментировал инцидент.
Обновлено в 03:53
Космос
15 тульских пряников побывают в космосе
Обновлено вчера в 09:39
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Кино
Умер народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества
В Министерстве юстиции рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:56
Происшествия
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Обновлено вчера в 07:10
Экономика
ВТБ приобрел 70% зернового трейдера «Мирогрупп»
ВТБ за последнее время приобрел сразу несколько активов в сфере зернового бизнеса.
Обновлено в 06:44
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Футбол
Агент Озила провел переговоры с клубом MLS
По данным The Washington Post, агент Озила ведет переговоры с американским клубом о переходе своего клиента.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Выбросил из окна: в Красноярске отец убил свою четырехмесячную дочь
Тело четырехмесячной девочки было обнаружено в Ленинском районе Красноярска под окнами общежития в четверг утром, 15 августа.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
Обновлено вчера в 10:09