Футбол

Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»RT на русском 05:43

Спартак — Тун
сегодня
в 12:45
Лига Европы, Квалификация
Москва, Стадион «Спартак»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
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