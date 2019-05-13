Футбол
Цорн может стать спортивным директором «Спартака»Metaratings вчера в 07:04
В ближайшие дни владелец московского «Спартака» Леонид Федун проведёт встречу с Томасом Цорном. Как утверждает Нобель Арустамян, по результатам встречи Томас Цорн может быть назначен на пост спортивного директора «красно-белых».
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Новый «Спартак» Федуна — очередная ширма. Цорн не так плох, но он ничего не изменит
Sport24.ruвчера в 12:20
Нобель Арустамян: «Томас Цорн – новый генеральный директор „Спартака“»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:10
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Общество
Онкологи назвали несколько основных признаков рака кожи
Онкологи назвали несколько основных признаков рака кожи.
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Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
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Общество
Прокурор обнаружил нарушения в работе департамента Глацких
В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
САА потеряла контроль над городом в Хаме под натиском боевиков
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика
Жители России начали получать доплаты к пенсиям
С мая текущего года пенсионеры, которым установлены минимальные пенсии, начали получать доплаты по новым подсчетам индексации.
Обновлено в 03:09
Религия
Куйвашев позвал сторонников и противников храма в Екатеринбурге на переговоры
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал сторонников и противников строительства храма в сквере возле Драмтеатра в Екатеринбурге к диалогу.
Обновлено в 02:52
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
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Омбудсмен Бурятии попросит проверить ролик сотрудников УФСИН
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова планирует обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) РФ с просьбой провести проверку появившегося в интернете ролика, изготовленного в Управлении ФСИН России по Республике Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова самой Жамбаловой.
Обновлено в 02:54
Кино
Новый ляп нашли в «Игре престолов»
В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.
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Здоровье
Врачи предупредили об особой опасности употребления кофе летом
Для поддержания тонуса летом достаточно пяти и меньше чашек бодрящего напитка в день, выяснили исследователи из Университета Южной Австралии.
Обновлено вчера в 10:56
Музыка
Сергей Шнуров распустил группу «Ленинград»
Сергей Шнуров официально сообщил, что предстоящий тур группы будет финальным.
Обновлено вчера в 16:04
Авто
Citroen представил концепт электрокара на выставке во Франции
Концепт получил имя Citroen 19_19 и представляет собой электрокар, созданный для дальних путешествий.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной
США пригрозили Евросоюзу экономическими и политическими последствиями в случае разработки собственных оборонных проектов, которые «несут угрозу НАТО».
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Депутат гордумы Сапожников стал первым замом сити-менеджера Читы
Александр Сапожников избран депутатом гордумы по Угданскому одномандатному избирательному округу, является членом партии «Единая Россия».
Обновлено вчера в 23:22
Космос
Суточный рацион космонавтов на МКС с 2010 года подорожал вдвое
Обновлено в 02:11
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено вчера в 21:17
Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%
Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
Обновлено вчера в 20:33
Энергетика
В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 06:13
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" закрыла авторскую программу Сергея Доренко "Подъем".
Обновлено в 01:30
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 09:42
Кино
Джордж Клуни убеждал Бена Аффлека не играть Бэтмена
Популярный голливудский актер Джордж Клуни пытался отговорить своего коллегу Бена Аффлека играть Бэтмена.
Обновлено в 02:54
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 09:57
Путешествия
Федор Конюхов во время плавания на веслах установил мировые рекорды
Несколько мировых рекордов установил во время своего плавания на весельной лодке через южную часть Тихого океана знаменитый российский путешественник Федор Конюхов.
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