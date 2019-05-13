Футбол

Цорн может стать спортивным директором «Спартака»Metaratings 07:04

В ближайшие дни владелец московского «Спартака» Леонид Федун проведёт встречу с Томасом Цорном. Как утверждает Нобель Арустамян, по результатам встречи Томас Цорн может быть назначен на пост спортивного директора «красно-белых».
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Назначение Цорна ничего не изменит. Может ли он чем-то помочь «Спартаку»?

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«СЭ»: завтра Цорн будет назначен спортивным директором «Спартака»

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«Спартак» начал поход за чемпионством-2020? Что означают перемены в клубе

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Нобель Арустамян: Цорн – новый генеральный директор «Спартака»

Советский спорт09:16

Ключевой совет директоров «Спартака». Что там будет

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Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции

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Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019

Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
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Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе

На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
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В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

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Офицер армии Судана погиб в результате стрельбы в столице страны

Обновлено в 18:15
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Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже

Документ предполагает, что Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (продукцию животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.
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Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Политика

Зеленский записал «послание мира Донбассу»

Обновлено в 11:18
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено в 15:25
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Обновлено в 14:28
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Экономика

Китай обвалил американские биржи

1. Китай нанес ответный удар в торговой войне и обвалил биржи США США и Китай около года вели длительные и мучительные торговые переговоры, которые на текущий момент закончились ничем — президент США Дональд Трамп постановил продолжить эскалацию торгового конфликта со второй экономикой мира и ввел пошлины на товары из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов.
Обновлено в 19:24
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Друг Доренко рассказал о последних часах его жизни

Друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче.
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УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
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Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено в 15:00
Авто

Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено в 10:02
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Сердюкова назначили председателем совета директоров ОАК

Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
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Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:31
Происшествия

Вылет Superjet 100 задержали на восемь часов в Новосибирске

Авиакомпания "Азимут" отложила на восемь часов вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя новосибирского аэропорта "Толмачево".
Обновлено в 02:41
Футбол

«Ливерпуль» снова попытается купить Фекира

Контракт Фекира истекает летом 2020 года, поэтому «Лион» может попытаться продать игрока, чтобы не допустить его перехода в качестве свободного агента.
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Космос

Девятой будет?

На сайте философского общества Вашингтона прошло голосование о дальнейшей судьбе Плутона, исключенного в свое время из семейства планет.
Обновлено в 12:18
Музыка

Объявлены участники XVI Конкурса Чайковского

"Участники первого тура Конкурса Чайковского определены, их имена опубликованы на сайте", - сказал Гергиев.
Обновлено в 05:49
Футбол

«Астон Вилла» может выкупить Абрахама у «Челси» за € 29 млн

По данным источника, бирмингемский клуб может заплатить за футболиста € 29 млн, если сумеет завоевать путёвку в Премьер-лигу.
Обновлено в 17:39
Футбол

Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль

Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
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Общество

Dagens Nyheter (Швеция): купите себе паспорт ЕС за два миллиона евро (Dagens Nyheter)

По словам киприотских властей, нормы ужесточатся. Но сам принцип останется тем же: паспорт ЕС можно купить.
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Происшествия

Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов

Карен не оставила официанту полагающиеся чаевые размером в 20% счета, и он даже не подумал, что женщина, настолько стесненная в средствах, может забыть подобный чек в пиццерии.
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Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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