Футбол
Цорн может стать спортивным директором «Спартака»Metaratings 07:04
В ближайшие дни владелец московского «Спартака» Леонид Федун проведёт встречу с Томасом Цорном. Как утверждает Нобель Арустамян, по результатам встречи Томас Цорн может быть назначен на пост спортивного директора «красно-белых».
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Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 19:47
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:48
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено в 18:39
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже
Документ предполагает, что Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (продукцию животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.
Обновлено в 17:27
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 11:18
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Экономика
Китай обвалил американские биржи
1. Китай нанес ответный удар в торговой войне и обвалил биржи США США и Китай около года вели длительные и мучительные торговые переговоры, которые на текущий момент закончились ничем — президент США Дональд Трамп постановил продолжить эскалацию торгового конфликта со второй экономикой мира и ввел пошлины на товары из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов.
Обновлено в 19:24
Шоу-бизнес
Друг Доренко рассказал о последних часах его жизни
Друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче.
Обновлено в 13:19
Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено в 15:00
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено в 10:02
Политика
Сердюкова назначили председателем совета директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Происшествия
Вылет Superjet 100 задержали на восемь часов в Новосибирске
Авиакомпания "Азимут" отложила на восемь часов вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя новосибирского аэропорта "Толмачево".
Обновлено в 02:41
Футбол
«Ливерпуль» снова попытается купить Фекира
Контракт Фекира истекает летом 2020 года, поэтому «Лион» может попытаться продать игрока, чтобы не допустить его перехода в качестве свободного агента.
Обновлено в 18:51
Космос
Девятой будет?
На сайте философского общества Вашингтона прошло голосование о дальнейшей судьбе Плутона, исключенного в свое время из семейства планет.
Обновлено в 12:18
Музыка
Объявлены участники XVI Конкурса Чайковского
"Участники первого тура Конкурса Чайковского определены, их имена опубликованы на сайте", - сказал Гергиев.
Обновлено в 05:49
Футбол
«Астон Вилла» может выкупить Абрахама у «Челси» за € 29 млн
По данным источника, бирмингемский клуб может заплатить за футболиста € 29 млн, если сумеет завоевать путёвку в Премьер-лигу.
Обновлено в 17:39
Футбол
Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль
Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Общество
Dagens Nyheter (Швеция): купите себе паспорт ЕС за два миллиона евро (Dagens Nyheter)
По словам киприотских властей, нормы ужесточатся. Но сам принцип останется тем же: паспорт ЕС можно купить.
Обновлено в 18:09
Происшествия
Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов
Карен не оставила официанту полагающиеся чаевые размером в 20% счета, и он даже не подумал, что женщина, настолько стесненная в средствах, может забыть подобный чек в пиццерии.
Обновлено в 19:41
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44