Футбол
Цорк опроверг, что Хакими может досрочно вернуться в «Реал»Sports.ru 16:05
Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал возможность досрочного прекращения аренды защитника «Реала» Ашрафа Хакими. 20-летний марокканец прошлым летом был арендован дортмундским клубом до конца сезона-2020/21.
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