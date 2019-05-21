Футбол
Cope: «Атлетико» интересуется Марио ФернандесомSports.ru 02:52
Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в Ла Лиге. Игроком сборной России интересуется «Атлетико». Мадридцы рассматривают Фернандеса как замену Хуанфрану, который летом сменит клуб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Общество
Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме
Обновлено в 09:29
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Обновлено в 04:01
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
В Ульяновской области сошел с рельсов железнодорожный состав
Как сообщил на своей страничке в facebook.com министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, сегодня в Барыше сошел с путей железнодорожный состав из восьми пустых цистерн, следовавший из Инзы в Самару.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика
США готовятся ввести санкции против «Северного потока-2»
США все же введут санкции в отношении "Северного потока - 2". Это подтвердил министр энергетики Соединенных Штатов, выступая в Киеве.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
В сети появились кадры атаки на авиабазу ВКС России Хмеймим
Пользователи сети опубликовали кадры, на которых запечатлена работа сил ПВО российской военной базы «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия.
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Зеленский подписал первый указ после инаугурации
Президент Украины назначил себя Верховным главнокомандующим ВСУ После инаугурации Владимир Зеленский подписал свой первый указ, будучи действующим президентом Украины, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 01:49
Авто
АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере
Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Театры
Лариса Луппиан назначена худруком Театра имени Ленсовета
Супруга актера Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан официально стала художественный руководителем Театра имени Ленсовета, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Обновлено в 09:16
Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Обновлено в 05:33
Музыка
Дробыш хочет подать в суд на организаторов «Евровидения»
Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU) из-за того, что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 14:28
Кино
Джордж Мартин высказался о книжном финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике
Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.
Обновлено в 08:11
Музыка
Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»
Певица подытожила, что в данном скандале нет вины Микеллы, в связи с чем стоит прекратить нападки на ребенка.
Обновлено в 03:50
Автоспорт
Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет
Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Рита Дакота опровергла слова Бородиной о разводе
Риту Дакоту и Ксению Бородину не один раз видели вместе на различных мероприятиях.
Обновлено в 09:54
Общество
Роскомнадзор объяснил, почему предъявил претензии «Тайге.инфо»
Претензии Роскомнадзора вызвала серия публикаций о групповом избиении студента новосибирского колледжа.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Общество
В 2019 году в России школу заканчивают около 1,7 млн учащихся
В 2019 году в России школу заканчивают около 1,7 миллиона учащихся.
Обновлено в 07:56
Общество
Москва оказалась среди лидеров в России по хамству
Всего в рейтинг включены 27 городов. На первом месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Наука
Создан самый громкий звук под водой
Обновлено в 00:30
Авто
Стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e
В четырех европейских странах сегодня стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e. Покупатели могут выбрать модель в одном из 5 доступных цветов.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим
Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР в Донбассе попало на видео
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали в Донбассе комбата 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 06:41
Общество
Почти половина россиян никогда не курила, сообщил ВЦИОМ
Первым регулярно потребляемым табачным или никотиносодержащим продуктом у большинства россиян (95%) стали сигареты, наименее популярным первым продуктом (0,4%) среди опрошенных стали устройства для нагревания табака, следует из опроса.
Обновлено в 07:56
Авто
Skoda Rapid получит новый турбомотор
На международных рынках 1.0 TSI представлен в двух вариантах мощности: 95 и 115 л.с. Предполагается, что Rapid получит более производительный вариант.
Обновлено в 09:01
Политика
В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ
Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 07:39