Футбол
Сборная Чили разгромила Японию на Кубке АмерикиSportbox.RU 21:08
На Кубке Америки в Бразилии прошел матч 1-го тура группового этапа между сборными Чили и Японии. Чилийцы разгромили соперника со счетом 4:0. По ходу встречи отличились Эдуардо Варгас (дубль), Эрик Пульгар и Алексис Санчес.
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Япония - Чили ~ прогноз на матч Кубка Америки 2019: фаворит одержит уверенную победу?
Sport-place15 июня в 09:14
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:45, Вашингтон
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