Сборная Чили разгромила Японию на Кубке АмерикиSportbox.RU 21:08

На Кубке Америки в Бразилии прошел матч 1-го тура группового этапа между сборными Чили и Японии. Чилийцы разгромили соперника со счетом 4:0. По ходу встречи отличились Эдуардо Варгас (дубль), Эрик Пульгар и Алексис Санчес.

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