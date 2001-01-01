Футбол
Cолигорский «Шахтер» вышел во второй раунд квалификации Лиги ЕвропыProstoProSport 15:55
Футболисты солигорского «Шахтера» в ответном матче стартового раунда квалификации Лиги Европы переиграли клуб «Хайбернианс» из Мальты. Встреча, прошедшая в четверг в городе Та-Кали на стадионе «Сентенари», завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков». В их составе отличился Никита Татарков.
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