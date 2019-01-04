Whitbread PLC закрыла сделку по продаже The Coca-Cola Company сети кофейных предприятий Costa. Сумма сделки составила 3,7 млрд фунтов стерлингов, сообщила Whitbread ($4,9 млрд, указано в сообщении Coca-Cola).

с чего всё началось

The Coca-Cola Company завершила сделку по покупке сети кофеен Costa у британской компании Whitbread PLC. Как сообщает «Интерфакс», сумма сделки составила £3,7 млрд. Она была закрыта после получения разрешений от регуляторов в Евросоюзе и Китае.

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