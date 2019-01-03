Экономика
Coca-Cola купила кофейную сеть Costa у Whitbread за $4,9 млрд
Coca-Cola купила кофейную сеть Costa у Whitbread за $4,9 млрдИнтерфакс08:17
Сумма сделки составила 3,7 млрд фунтов стерлингов, сообщила Whitbread ($4,9 млрд, указано в сообщении Coca-Cola). Сделка была закрыта после получения разрешений от регуляторов в ЕС и Китае, сообщил покупатель.
Интерфакс08:17
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с чего всё началось
Whitbread PLC закрыла сделку по продаже The Coca-Cola Company сети кофейных предприятий Costa. Сумма сделки составила 3,7 млрд фунтов стерлингов, сообщила Whitbread ($4,9 млрд, указано в сообщении Coca-Cola).Интерфакс08:17
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