Экономика
The Coca-Cola Company завершила сделку по покупке сети кофеен Costa у британской компании Whitbread PLC. Как сообщает «Интерфакс», сумма сделки составила £3,7 млрд. Она была закрыта после получения разрешений от регуляторов в Евросоюзе и Китае.
Известиявчера в 20:17
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Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро
Курс доллара по состоянию на 10:05 по мск опустился на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и составил 69,49 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:42
Экономика
Госдолг США вырос на $2 трлн при Трампе
Государственный долг США к концу 2018 года увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:24
Экономика
Акции Apple упали более чем на 9%
Акции компании Apple снизились более чем на 9% на открытии торгов после ухудшения прогноза выручки в связи со снижением объемов сбыта смартфонов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика
Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства
Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
У кого в новом году вырастут зарплаты
Каждый пятый работодатель России (19 процентов) планирует повышение зарплаты в 2019 году, 25 процентов еще не определились и 56 процентов работодателей таких планов не вынашивают.
Обновлено вчера в 21:00
Финансы
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году
Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено в 07:39
Экономика
Экспорт алюминия «Русалом» в 2018 году снизился на 1,6%
"Русал" в 2018 году снизил экспорт алюминия на 1,6% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млн 816 тыс. т, следует из материалов РЖД, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено в 03:33
Экономика
В Белом доме США оценили потери от шатдауна
Из-за продолжающегося в США шатдауна (приостановка работы федерального правительства) объем производства в стране будет снижаться примерно на 0,1% каждые две недели, заявил председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет.
Обновлено вчера в 19:24
Энергетика
В Беларуси добыли наибольший объем нефти за последние семь лет
Обновлено в 05:29
Экономика
В Госдуме нашли варианты сокращения безработицы среди инвалидов
Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) обеспокоен ситуацией с занятостью инвалидов и реакцией правительства на предложения общественности, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Google увел от налогообложения почти €20 млрд при помощи «сэндвича»
Reuters отмечает, что в 2016 году Google с помощью налоговой схемы увела от налогообложения около €16 млрд.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Глава Ульяновской области рассказал о торговом сотрудничестве с Китаем
Экспорт в Китай из Ульяновской области за девять месяцев 2018 года составил 3,2 миллиона долларов, рассказал РИА Новости в интервью глава региона Сергей Морозов.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
В Китае ужесточат требования к производителям печатных плат
Правительство Китая утвердило новые требования, предъявляемые к производителям печатных плат.
Обновлено в 07:47
Экономика
Каких мигрантов в России станет меньше
В России станет меньше трудовых мигрантов.
Обновлено вчера в 09:30
Финансы
Китайский ЦБ принял решение снизить нормы резервирования для банков
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) принял решение об очередном снижении нормативов резервных требований для банков, рассчитывая поддержать таким образом рост объемов кредитования.
Обновлено в 05:23