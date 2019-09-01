Политика

РБКРБКЦхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе

По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии. В комитете отмечают, что Грузия идет на обострение отношений в дни, когда в Осетии проходит траур по жертвам теракта в Беслане в 2004 году, передает агентство.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

В Цхинвале заявили, что Грузия сбила БПЛА южноосетинских пограничников

РИА Новости07:48

Грузия обнародовала свою версию инцидента с беспилотником у Цнелиса

Кавказский узел11:15

Грузия наращивает своё присутствие на границе с Южной Осетией

Говорит Москва09:44

Южная Осетия заявила о наращивании Грузии войск на границе

Московский Комсомолец09:39

В Южной Осетии заявили о наращивании Грузией войск на границе

РЕН ТВ15:39

В Цхинвале считают уничтожение беспилотника провокацией грузинской стороны

ТАСС08:21

Грузинские военные наращивают мускулы, заявили в КГБ Южной Осетии

Sputnik Южная Осетия09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Экономика

ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии

Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 21:32
Политика

Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Политика

Сотрудники посольства России в США навестили Марию Бутину в тюрьме

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили осуждённую в США россиянку Марию Бутину.
RT на русском 21:57
Кино

«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале

РЕН ТВ вчера в 23:11
Общество

Гороскоп 2019. Три знака зодиака, которым повезет этой осенью

Близнецы Первый месяц осени, говорит гороскоп 2019, подарит Близнецам прекрасную возможность для личностного развития.
ГТРК Южный Урал 13:37
Политика

Путин пригласил главу Монголии на 75‑летие Победы

Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru 21:10
Происшествия

МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске

В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Политика

Орешкин прокомментировал интеграцию России и Белоруссии

Межправительственная рабочая группа по развитию интеграции двух стран была создана в декабре 2018 года решением глав двух государств — Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Life.ru 19:43
Происшествия

В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки

В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Здоровье

18-летняя американка едва не умерла из-за вейпа

18-летняя жительница США Мэдди Нельсон чуть не умерла из-за того, что "курила" вейпы на протяжении трех лет.
РЕН ТВ вчера в 22:09
Политика

Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун

Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК 08:40
Автоспорт

Квят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».
Давыдов.Индекс 11:43
Происшествия

Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки

Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 21:16
Авто

Роскошная копия Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом

Концерн General Motors и компания SAIC объявили старт продаж роскошной копии Chevrolet Captiva нового поколения в конце июня.
Новые автомобили 21:34
Единоборства

Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри

Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 30 августа в 12:54
Политика

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Известия вчера в 14:11
Энергетика

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости 20:54
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Экономика

ЦБ предложил передать правительству полномочия в сфере техосмотра

"Для недопущения дестабилизации рынка технического осмотра и рынка ОСАГО потребуется передать функции РСА в сфере технического осмотра правительству РФ", - отметили в ЦБ.
Pravda.Ru 30 августа в 09:52
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM 01:35
Происшествия

Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании

Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Происшествия

Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве

Российская газета 18:48
Шоу-бизнес

Мисс Москва впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» россиянка Оксана Воеводина впервые прокомментировала развод с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. О причинах расставания она говорить отказалась.
Телеканал 360° 16:30
Общество

Минтруд назвал число работающих пенсионеров

В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Футбол

Гончаренко назвал справедливой победу ЦСКА в Туле

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) назвал победу закономерной.
Спорт-Экспресс 12:31
Теннис

Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Коммерсантъ 20:59
Политика

Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости 10:19
Экономика

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
Известия 19:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное