Политика
РБКЦхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе
По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии. В комитете отмечают, что Грузия идет на обострение отношений в дни, когда в Осетии проходит траур по жертвам теракта в Беслане в 2004 году, передает агентство.
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Общество
Известный каннибал стал поваром
Lenta.ru 10:08
Политика
Россия опередила Китай и США в покупке «Мотор Сич»
Как сообщает портал Ukraina.ru со ссылкой на политолога Ростислава Ищенко, Россия уже давно опередила США и Китай.
Политическая Экспертиза 14:09
Общество
Молодая жена Венсана Касселя испугалась Моники Беллуччи
Как заметили фанаты актера, с тех пор, как он обвенчался со своей новой женой — 22-летней Тиной Кунаки, свадьба с которой состоялась в августе 2018 года, Венсан и сам стал выглядеть моложе.
7Дней.ру 16:00
Общество
В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в $37,6 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 млн канадских долларов ($37,6 млн) разыгран в Канаде.
ТАСС вчера в 11:04
Единоборства
Дастин Порье: «Уверен, что могу быть лучшим в течение всего боя с Хабибом»
Уверен, что могу быть лучшим в течение всего боя, — сказал Порье.
Матч ТВ 17:18
Футбол
Тренер «Спартака» нашел причину домашнего поражения от «Зенита»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что на игре его команды в проигранном матче с «Зенитом» (0:1) сказался плотный график.
Lenta.ru 16:26
Наука
Выращенный в пробирке мини-мозг начал проявлять нейронную активность
Исследователи, которые начали выращивание искусственного человеческого мозга в лабораторном комплексе, заявили о том, что данный орган начал демонстрировать нейронную активность.
Discover24 06:46
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Экономика
Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
РБК 16:24
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Происшествия
Телефон убил 10-летнюю девочку в Мордовии
1 сентября 10-летняя девочка погибла в Мордовии.
7 новостей 15:25
Политика
Дуда твердо пообещал Зеленскому сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал продолжение санкционной политики в отношении России.
Газета.Ru вчера в 11:27
Гаджеты
Озвучены главные преимущества Android в сравнении с iOS
Эксперты назвали главные преимущества ОС Android в сравнении с iOS.
Дни24 03:22
Политика
Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США
Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.
Газета.Ru 11:18
Политика
На востоке Германии начались выборы в региональные парламенты
Парламентские выборы в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - проходят в воскресенье.
ТАСС 02:05
Происшествия
Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Экономика
Россияне стали покупать в интернете чаще, но на меньшие суммы
Интернет-магазин Wildberries за полгода обработал 65 млн заказов, уточняет его представитель.
Ведомости 17:24
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Игры
В Warframe добавили возможность играть на гитаре
Недавнее обновление Saint of Altra ввело в Warframe местную гитару под названием Шазин.
Игромания.ру 13:33
Политика
Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад
«Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», — цитирует Кальюлайд канцелярия президента.
Известия 13:55
Политика
Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском 10:24
Музыка
В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России
В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России.
РБК 17:17
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС 14:28
Экономика
С 1 сентября в Крыму снизили тарифы на тепло
В Крыму на 23% снизили предельный уровень тарифа на тепло, и теперь он составит 2300 рублей за гигакалорию.
Krym.News 12:19
Политика
США, Польша и Украина подписали газовое соглашение
Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 15:25
Армия и оружие
Эксперты составили рейтинг лучших отечественных вертолетов
Специалисты определили десять лучших вертолетов, созданных отечественными производителями, передает oane.ws.
Слово и Дело 15:54