Политика

РБКРБКЦхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе

По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии. В комитете отмечают, что Грузия идет на обострение отношений в дни, когда в Осетии проходит траур по жертвам теракта в Беслане в 2004 году, передает агентство.
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