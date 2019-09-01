Политика
РБКЦхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе
По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии. В комитете отмечают, что Грузия идет на обострение отношений в дни, когда в Осетии проходит траур по жертвам теракта в Беслане в 2004 году, передает агентство.
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Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
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Ураган «Дориан» достиг Багамских островов
Ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане и усилившийся до максимальной - пятой - категории по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Багамских островов.
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Футбол
Дебютный гол Гогуа принёс ЦСКА победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
RT на русском 11:26
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«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
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Армия и оружие
Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru 06:32
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Счастливая Королева поздравила Архипа, в том числе и в инстаграме.
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Политика
Глава Германии вылетел в Польшу с опозданием из-за проблем с самолетом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вылетел в польский г. Лодзь с опозданием по причине поломки борта №1. Лайнер правительства Германии Airbus A321 оказался неисправным, и президенту пришлось лететь запасным самолетом — A319.
RuNews24.ru 11:09
Армия и оружие
«Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей»
«Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 13:56
Политика
Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Петербурга
Напомним, Александр Беглов является одним из наиболее сильных кандидатов на выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Ридус 30 августа в 12:02
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек
28 августа газета «Коммерсант» писала со ссылкой на родителей учеников, что в некоторых школах Москвы отменили торжественные линейки в честь начала учебного года.
Известия 10:04
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Происшествия
Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
Газета.Ru 14:10
Армия и оружие
В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану
RT на русском 12:15
Политика
Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС-2019
Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС 13:03
Космос
Новый скафандр лишит российских космонавтов «гагаринской традиции»
Военное обозрение 30 августа в 05:51
Религия
Фанар передал митрополиту Галльскому русские приходы во Франции
Синод Константинопольской церкви переподчинил архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, которые теперь будут находиться в ведении митрополита Галльского Эммануила.
Московский Комсомолец 11:57
Авто
ТМ-1131 «Мишка» мог стать новым поколением легендарной «Оки»
Предполагалось, что приводить в движение возможного преемника «Оки» будет 1,3-литровый 4-цилиндровый атмосферный двигатель, выдающий 51 лошадиную силу мощности.
Daily-Motor.Ru 02:24
Космос
В Антарктиде нашли прожектор, передающий таинственный сигнал в космос
В Антарктиде учеными обнаружен неизвестный пока огромный прибор, во многом напоминающий мощный прожектор, который передаёт таинственные сигналы.
Ugpressa.ru 00:58
Футбол
Лев Лещенко: «„Спартак“ имел много желания, но не реализовал моменты»
Знаменитый артист Лев Лещенко не досмотрел до конца матч 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (0:1), но все же поделился впечатлениями о встрече.
Спорт-Экспресс 14:04
Политика
Трамп заявил о намерении посетить Польшу в скором времени
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе общения с журналистами у Белого дома, что намерен в скором времени посетить Польшу.
RT на русском 14:11
Происшествия
МВД прокомментировало смерть избитого полицейским подростка
Управление МВД России по Брянской области прокомментировало смерть 17-летнего юноши, избитого бывшим майором полиции.
Lenta.ru 12:15
Происшествия
В массовом ДТП в Воронежской области 4 человека погибли и 2 пострадали
Страшная авария с участием четырёх машин случилась на 688 км трассы М-4 «Дон» в Павловском районе в 19:30 воскресенья, 1 сентября.
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Политика
Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы в Москве
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что Кремль направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года.
iReactor 30 августа в 09:34
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06