Политика
РБКЦхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе
По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии. В комитете отмечают, что Грузия идет на обострение отношений в дни, когда в Осетии проходит траур по жертвам теракта в Беслане в 2004 году, передает агентство.
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Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Экономика
Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России
Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.
Известия 18:51
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Теннис
Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 20:19
Политика
В посольстве сообщили о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США
Россиянка Мария Бутина, осужденная в США за работу иностранным агентом, не жалуется на здоровье и условия содержания в американской тюрьме.
РБК 23:14
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК 23:32
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Известия вчера в 14:11
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Здоровье
В США 18-летняя девушка едва не умерла из-за курения вейпа
В США 18-летняя девушка едва не умерла из-за курения вейпа. Врачам пришлось ввести её в медикаментозную кому, пишет Life.
Газета Кемерова 23:10
Футбол
Гвардиола пожаловался на отсутствие средств у «Манчестер Сити» на покупку центрального защитника
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что был ограничен в финансах, что не позволило ему этим летом подписать центрального защитника.
Матч ТВ 22:20
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru вчера в 04:58
Футбол
Геннадий Орлов: «Ларссон, Тил и Шюррле не тянут»
Юрий не перестает доказывать, что он мастер высокого уровня.
Спорт-Экспресс 16:00
Музыка
Участники из 85 регионов страны исполнили в Петербурге гимн России
Телеканал Санкт-Петербург 12:45
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Экономика
Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты
По итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится по сравнению с показателями 2018 года на 9-10 процентов.
Вести.Ru 21:57
Общество
Названы регионы России с самой доступной электроэнергией
Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.
Известия 19:50
Политика
Польша потребует от Германии репарации за Вторую мировую войну
Сегодня в Польше проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Говорит Москва 06:54
Происшествия
Техасского стрелка уволили за несколько часов до бойни
Американец Сет Этор, расстрелявший нескольких человек в городе Одесса (штат Техас), за несколько часов до преступления был уволен.
Lenta.ru 21:21
Хоккей
«Сент-Луис» подписал новый контракт с Барбашевым
НХЛ объявила о подписании клубом «Сент-Луис Блюз» нового контракта с Иваном Барбашевым.
Матч ТВ 21:01
Шоу-бизнес
Муж бывшей подопечной Виктора Дробыша отбирает у нее дом за 360 миллионов рублей
Мужчина отобрал у нее шикарный «Бентли» за 20 миллионов рублей, а теперь хочет оставить певицу без элитной недвижимости.
StarHit.ru 12:00
Общество
Жертвами травли становились около 12% школьников Москвы
RT на русском 20:36
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости 20:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва 20:01
Политика
Новый премьер Украины прокатился на самокате по кабмину
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате.
ФАН 10:45