Общество
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на вертолёте вылетел к месту жительства сибирской отшельницы Агафьи Лыковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации региона.
RT на русском03:19
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