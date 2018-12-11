Общество

Цивилёв вылетел к Агафье Лыковой
RT на русском
03:19

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на вертолёте вылетел к месту жительства сибирской отшельницы Агафьи Лыковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации региона.
RT на русском03:19

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На помощь сибирской отшельнице Лыковой лично вылетел губернатор на вертолете

URA.Ru04:11

Цивилёв вылетел к Агафье Лыковой

RT на русском03:19

Кемеровский губернатор вылетел с продуктами к отшельнице Агафье Лыковой

Говорит Москва03:00

Отшельнице Агафье Лыковой доставят вертолетом продукты и необходимые вещи

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Глава Кузбасса на вертолете с провизией вылетел к отшельнице Агафье Лыковой

ТАСС01:27

Глава Кузбасса вылетел с продуктами к отшельнице Лыковой

Известия01:22

Вертолет главы Кузбасса вылетел к Агафье Лыковой

РИА Новости01:58
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