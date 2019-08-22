Политика
Цивилев рассказал Путину о проблемах, которые нужно решить в КузбассеAvoka.do вчера в 22:20
Второе – нужно, чтобы Восточный полигон развивался в приоритете. Мы напрямую зависим от "Российских железных дорог", – цитирует ТАСС слова губернатора Кузбасса. Третьей проблемой Кемеровской области, решение которой нельзя затягивать, Цивилев назвал вопрос ветхого и аварийного жилья.
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Цивилев предложил Путину ввести долгосрочный ж/д тариф для угольщиков
Интерфакс - Россиявчера в 08:18
Сергей Цивилёв рассказал о трёх вещах, необходимых Кузбассу для развития
Газета Кемеровавчера в 11:03
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В мозге поциента обнаружился десятисантиметровый червь. Оправившись от шока, врачи назначили экстренную операцию и вытащили вредителя.
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Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.
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Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
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Киев засомневался в сохранении санкций против России
Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.
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Сотрудники и выпускники Новосибирского государственного университета (НГТУ) НЭТИ планируют усовершенствовать первого в мире голосового робота, который может моделировать живую речь человека, до автономного собеседника к 2025 году.
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Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
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Открытие мечети приурочено к дню рождения отца Рамзана Кадырова — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, которое широко отмечается 23 августа.
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В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
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Девять тысяч неисправных машин Mercedes-Benz застряли на территории старого аэропорта
Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.
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