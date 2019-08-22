Второе – нужно, чтобы Восточный полигон развивался в приоритете. Мы напрямую зависим от "Российских железных дорог", – цитирует ТАСС слова губернатора Кузбасса. Третьей проблемой Кемеровской области, решение которой нельзя затягивать, Цивилев назвал вопрос ветхого и аварийного жилья.

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