Цивилев раскритиковал жителей Кузбасса за нездоровый образ жизниВзгляд.ру 06:14

Жители Кемеровской области не заботятся о своем здоровье, считает губернатор Сергей Цивилев. «Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора»,— так охарактеризовал глава региона преобладающее отношение к своему здоровью у местных жителей.

с чего всё началось

Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора.

Некоторые жители Кузбасса не заботятся о своем здоровье, заявил кемеровский губернатор Сергей Цивилев. «Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора», – описал Цивилев тех местных жителей, которые халатно относятся к своему здоровью, сообщает «Коммерсант».

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