Экономика

Цивилев предложил Путину сделать для Кузбасса три вещиСибдепо 21:00

Сергей Цивилев предложил Владимиру Путину сделать три вещи, которые помогут быстро и эффективно развивать угольную отрасль в Кузбассе, проблемы региона обсуждались на прошедшей накануне в Москве встречи президента с главами угледобывающих регионов.
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Цивилев предложил Путину сделать для Кузбасса три вещи

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Сергей Цивилёв рассказал о трёх вещах, необходимых Кузбассу для развития

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский политик. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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