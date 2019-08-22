Экономика
Цивилев предложил Путину сделать для Кузбасса три вещиСибдепо вчера в 21:00
Сергей Цивилев предложил Владимиру Путину сделать три вещи, которые помогут быстро и эффективно развивать угольную отрасль в Кузбассе, проблемы региона обсуждались на прошедшей накануне в Москве встречи президента с главами угледобывающих регионов.
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Сергей Цивилёв рассказал о трёх вещах, необходимых Кузбассу для развития
Газета Кемеровавчера в 11:03
Цивилев предложил Путину ввести долгосрочный ж/д тариф для угольщиков
Интерфакс - Россиявчера в 08:18
Минэнерго и РЖД синхронизируют развитие БАМа и Транссиба с угольной стратегией
Финмаркетвчера в 10:35
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Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Обновлено вчера в 03:22
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Аварийно севший в поле А321 начали разрезать на части
Специалисты в пятницу начали разрезать на части самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 05:29
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Обновлено в 05:50
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Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
Обновлено в 02:38
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Киев засомневался в сохранении санкций против России
Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.
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Происшествия
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Обновлено в 05:46
Политика
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Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН заявил, что Пекин в настоящее время не намерен принимать участие в трёхсторонних переговорах с Россией и США по контролю над вооружениями.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Открывшуюся в Чечне мечеть назовут именем пророка Мухаммеда
Самая большая в Европе мечеть, которая открывается в пятницу в чеченском городе Шали, будет названа именем пророка Мухаммеда, объявил на церемонии открытия глава республики Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:19
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Обновлено в 04:49
Политика
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В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Найденная в Нижегородской области пятилетняя девочка, рассказала, как бродила три дня по лесу.
Обновлено в 04:13
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В России начинаются продажи смартфонов Samsung Galaxy Note 10
Samsung объявила о старте продаж флагманских смартфонов серии Galaxy Note 10 в России.
Обновлено в 04:09
Экономика
Балтийский завод построит два атомных ледокола по заказу Росатома
Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод, базирующийся в Санкт-Петербурге, подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Ракетоносец Ту-160 показали в деле в Сирии
Учебный полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и его боевое применение в Сирии уместили в трехминутный ролик.
Обновлено в 04:42
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России
В статье говорилось, что опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов денге, чикунгунья, зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.
Обновлено в 05:02
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Вышинский отказался от обмена на Сенцова
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Обновлено в 05:15
Происшествия
Следствие просит заочно арестовать экс-депутата Госдумы Михеева
Следственный комитет России попросил заочно арестовать бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Трех полицейских подозревают в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге против троих полицейских, которые, как полагает следствие, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского
В Кремле напомнили об «осторожном оптимизме» по поводу отношений России и Украины после начала диалога между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:01
Здоровье
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Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
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Четыре региона удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов
Зарплаты бюджетников, подпадавших под действие майских указов президента Владимира Путина от 2012 года, в первой половине 2019 года формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России.
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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
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В Лефортовский суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
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