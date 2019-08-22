Сергей Цивилев предложил Владимиру Путину сделать три вещи, которые помогут быстро и эффективно развивать угольную отрасль в Кузбассе, проблемы региона обсуждались на прошедшей накануне в Москве встречи президента с главами угледобывающих регионов.

Цивилев предложил Путину сделать для Кузбасса три вещи

Происшествия Аварийно севший в поле А321 начали разрезать на части Специалисты в пятницу начали разрезать на части самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Политика Путин обвинил США в создании «пропагандистской кампании» по ДРСМД Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон срежиссировал пропагандистскую кампанию, обвинив Москву в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.

Политика Киев засомневался в сохранении санкций против России Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.

Происшествия У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.

Политика Китай отказался от переговоров с США и Россией по вооружению Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН заявил, что Пекин в настоящее время не намерен принимать участие в трёхсторонних переговорах с Россией и США по контролю над вооружениями.

Общество Открывшуюся в Чечне мечеть назовут именем пророка Мухаммеда Самая большая в Европе мечеть, которая открывается в пятницу в чеченском городе Шали, будет названа именем пророка Мухаммеда, объявил на церемонии открытия глава республики Рамзан Кадыров.

Политика The Guardian назвала Крым российским В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Происшествия Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить Найденная в Нижегородской области пятилетняя девочка, рассказала, как бродила три дня по лесу.

Гаджеты В России начинаются продажи смартфонов Samsung Galaxy Note 10 Samsung объявила о старте продаж флагманских смартфонов серии Galaxy Note 10 в России.

Экономика Балтийский завод построит два атомных ледокола по заказу Росатома Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод, базирующийся в Санкт-Петербурге, подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220.

Армия и оружие Ракетоносец Ту-160 показали в деле в Сирии Учебный полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и его боевое применение в Сирии уместили в трехминутный ролик.

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Здоровье Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России В статье говорилось, что опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов денге, чикунгунья, зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.

Единоборства Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.

Происшествия Следствие просит заочно арестовать экс-депутата Госдумы Михеева Следственный комитет России попросил заочно арестовать бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева, обвиняемого в мошенничестве.

Происшествия Трех полицейских подозревают в изнасиловании девушки в Екатеринбурге Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге против троих полицейских, которые, как полагает следствие, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку, сообщает СК по Свердловской области.

Политика В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского В Кремле напомнили об «осторожном оптимизме» по поводу отношений России и Украины после начала диалога между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Здоровье Онколог перечислила 12 основных симптомов рака Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.

Общество Четыре региона удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов Зарплаты бюджетников, подпадавших под действие майских указов президента Владимира Путина от 2012 года, в первой половине 2019 года формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Происшествия Шиес: зараженный радиацией мусор не пройдет Как однозначно утверждают собеседники издания, никаких радиоактивных отходов в Шиесе не будет, причем это невозможно чисто технически.