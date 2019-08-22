Сергей Цивилев предложил Владимиру Путину сделать три вещи, которые помогут быстро и эффективно развивать угольную отрасль в Кузбассе, проблемы региона обсуждались на прошедшей накануне в Москве встречи президента с главами угледобывающих регионов.

Цивилев предложил Путину сделать для Кузбасса три вещи

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