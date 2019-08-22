Экономика
Цивилев предложил Путину сделать для Кузбасса три вещиСибдепо вчера в 21:00
Сергей Цивилев предложил Владимиру Путину сделать три вещи, которые помогут быстро и эффективно развивать угольную отрасль в Кузбассе, проблемы региона обсуждались на прошедшей накануне в Москве встречи президента с главами угледобывающих регионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Цивилёв рассказал о трёх вещах, необходимых Кузбассу для развития
Газета Кемеровавчера в 11:03
Минэнерго и РЖД синхронизируют развитие БАМа и Транссиба с угольной стратегией
Финмаркетвчера в 10:35
Сергей Цивилев обсудил с главой государства проблему переселения людей из ветхого жилья в Кузбассе
Вести Кузбассвчера в 11:18
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Культура
Актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский и российский киноактер Милош Бикович сообщил, что ему запрещен въезд на территорию Украины.
Обновлено вчера в 08:18
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Google удалил более 200 YouTube-каналов из-за протестов в Гонконге
Компания Google забанила 210 каналов платформы YouTube по подозрению в попытке оказать координированное влияние на ситуацию в Гонконге — на эти каналы массово выкладывались видео с протестов.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами
После массовой драки среди жителей кемеровского Подгорного, в село прибыли ОМОНовцы для контроля над ситуацией.
Обновлено вчера в 05:14
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли
Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека
В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено вчера в 18:19
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Пятилетнюю девочку нашли живой в лесу под Нижним Новгородом
Обновлено вчера в 02:26
Общество
Роструд напомнил о следующих длинных выходных
В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.
Обновлено в 03:18
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре
Полиция задержала в Сочи пятерых участников ночной перестрелки в Краснодаре, в которой погиб мужчина, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Обновлено в 01:58
Происшествия
Следствие выясняет причину гибели 9-месячного ребёнка под Астраханью
Как добавили в следственных органах региона, женщина сейчас в состоянии комы находится в одном из медучреждений.
Обновлено в 03:08
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Культура
В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 20:31
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес
50-летняя Юлия Меньшова поделилась секретом молодости
Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в Instagram стилизованное фото с gif-анимацией.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
С Крымского моста срезали первый свадебный замок
Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив. Об этом рассказали в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено в 01:24
Происшествия
Медведица с медвежатами забежала в Елизово на Камчатке
На Камчатке в городе Елизово в районе автостанции и торгового центра «Шамса» была замечена медведица с тремя медвежатами.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Провал Путина: Реформа медицины отбросила Россию в царские времена
По итогам встречи Путин поручил правительству к 1 октября подготовить меры по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с источниками финансирования.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
Игроки «Барселоны» недовольны тем, как Бартомеу ведёт переговоры по Неймару
Как отмечает источник, 27-летний бразилец находится в постоянном контакте с несколькими бывшими партнёрами по "Барселоне" и сообщил им о том, что максимальное предложение каталонского клуба для ПСЖ составило всего 140 млн евро, тогда как парижане требуют за Неймара 250 млн.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Пять человек погибли в давке на концерте известного рэпера в Алжире
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и укрепился к евро
Доллар слегка подрос, а евро немного снизился на Московской бирже в пятницу утром, изменения курса рубля к бивалютной корзине в целом незначительные на фоне ожиданий пятничного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Обновлено в 03:19