Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей КиселевскаИзвестия вчера в 12:22

с чего всё началось

Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев. Ранее горожане обращались с просьбой о предоставлении убежища к премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Спорт Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.

Шоу-бизнес Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.

Футбол Украинские футболисты выиграли молодежный чемпионат мира Встреча завершилась со счетом 3:1. Примечательно, что первыми счет в матче открыли футболисты южнокорейской сборной – уже на пятой минуте в ворота Украины был назначен пенальти, который реализовал Ли Кан Ин.

Армия и оружие Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.

Религия Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере «В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.

Здоровье Сельские больницы Волгоградской области пополнились новыми кадрами С 2012 года на работу в сельскую местность отправились 392 врача, каждый из которых получил по миллиону рублей, и 120 фельдшеров, получивших по 500 тысяч рублей из областного бюджета.

Спорт Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся в Мосгордуму Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил о намерении участвовать в выборах в Мосгордуму.

Общество Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной В России средняя стоимость банкета на выпускной для одного школьника составит 1,68 тыс. рублей, для класса из 30 учеников — 50,4 тыс. рублей.

Экономика Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.

Происшествия Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".

Религия Православные празднуют День Святой Троицы В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу).

Армия и оружие В ЛНР заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы у станицы Луганской 16 июня.

Армия и оружие В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57 Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.

Общество В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех» Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.

Политика Германия поставит оружия на €1 млрд воюющим в Йемене Власти Германии с начала года одобрили поставки оружия на сумму более €1 млрд альянсу воюющих в Йемене под руководством Саудовской Аравии, пишет Deutsche Welle.

Общество Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Футбол «Бавария» хочет арендовать Бэйла у «Реала» В услугах 29-летнего валлийца заинтересована «Бавария», которая готова арендовать футболиста, утверждает The Sun.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Политика Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.