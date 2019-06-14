Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей КиселевскаИзвестия вчера в 12:22

Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев. Ранее горожане обращались с просьбой о предоставлении убежища к премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
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с чего всё началось
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после посещения Киселевска, где люди просили убежища в Канаде из-за плохой экологии, принял решение об их переселении, сообщил губернатор в социальной сети «ВКонтакте
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Российский политик. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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