Общество
Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей КиселевскаИзвестия вчера в 12:22
Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев. Ранее горожане обращались с просьбой о предоставлении убежища к премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
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с чего всё началось
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после посещения Киселевска, где люди просили убежища в Канаде из-за плохой экологии, принял решение об их переселении, сообщил губернатор в социальной сети «ВКонтакте».Коммерсантъ00:58
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Просивших убежища в Канаде кузбассовцев переселят из района подземных пожаров
Комсомольская правда - Кемерово00:58
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:59, Вашингтон
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