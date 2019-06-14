Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей КиселевскаИзвестия 12:22

Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев. Ранее горожане обращались с просьбой о предоставлении убежища к премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
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Цивилев обещал переселить просивших убежища в Канаде жителей Киселевска

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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский политик. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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