Общество
Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей КиселевскаИзвестия 12:22
Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев. Ранее горожане обращались с просьбой о предоставлении убежища к премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:46, Вашингтон
Происшествия
Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай
Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Младшего сына Максима Соколова задержали по делу об убийстве матери
Обновлено вчера в 04:44
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Во Франции прошла 31-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 15:30
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено в 09:45
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Единоборства
Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS
Обновлено в 17:21
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Футбол
Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы
Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Футбол
Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»
Даже сам Маурицио не знает, когда это произойдет.
Обновлено в 17:09
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Наука
Исследования с помощью синхротронов могут стать точнее за счет большей яркости излучения
Обновлено 13 июня в 10:57
Политика
Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр
Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено в 16:28
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Космос
Молодые ученые из Таджикистана посетят космическую школу в Самаре
Молодые ученые из Таджикистана станут участниками международной летней космической школы, которая откроется в Самарском национальном исследовательском университете, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Обновлено вчера в 09:43
Футбол
Венесуэла сыграла вничью с Перу на Кубке Америки
Сборная Венесуэлы и команда Перу разошлись миром в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки – 0:0. Главный судья Вильмар Рольдан Перес отменил два гола перуанцев при помощи системы видеоассистента рефери (ВАР).
Обновлено в 16:59
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Здоровье
В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Космос
В FCC не считают, что развертывание сетей 5G ухудшит прогнозирование погоды
Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.
Обновлено вчера в 04:40
Теннис
Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста
Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Хоккей
Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»
Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено в 17:06
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04