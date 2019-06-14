Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей КиселевскаИзвестия 12:22

Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев. Ранее горожане обращались с просьбой о предоставлении убежища к премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
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Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Газета.Ru12:36

Власти Кузбасса пообещали переселить людей из района подземных пожаров в Киселевске

ТАСС14:07

Губернатор Кузбасса пообещал переселить земляков, просивших убежища в Канаде

Кузбасс14:00

Цивилев обещал переселить просивших убежища в Канаде жителей Киселевска

РБК15:18

Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде из-за экологии, переселят

РИА Новости12:02

Жителей кузбасского города, где горит подземный пожар, будут расселять

Сибдепо11:31

Выжить в Киселевске

Российская газета13 июня в 23:25
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Происшествия

Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай

Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Младшего сына Максима Соколова задержали по делу об убийстве матери

Обновлено вчера в 04:44
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Общество

Во Франции прошла 31-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 15:30
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

Обновлено в 11:12
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Обновлено в 16:22
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 09:45
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Единоборства

Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS

Обновлено в 17:21
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Футбол

Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Футбол

Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»

Даже сам Маурицио не знает, когда это произойдет.
Обновлено в 17:09
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Наука

Исследования с помощью синхротронов могут стать точнее за счет большей яркости излучения

Обновлено 13 июня в 10:57
Политика

Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр

Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено в 16:28
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Политика

Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Космос

Молодые ученые из Таджикистана посетят космическую школу в Самаре

Молодые ученые из Таджикистана станут участниками международной летней космической школы, которая откроется в Самарском национальном исследовательском университете, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Обновлено вчера в 09:43
Футбол

Венесуэла сыграла вничью с Перу на Кубке Америки

Сборная Венесуэлы и команда Перу разошлись миром в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки – 0:0. Главный судья Вильмар Рольдан Перес отменил два гола перуанцев при помощи системы видеоассистента рефери (ВАР).
Обновлено в 16:59
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Здоровье

В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Космос

В FCC не считают, что развертывание сетей 5G ухудшит прогнозирование погоды

Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.
Обновлено вчера в 04:40
Теннис

Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста

Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено в 09:53
Хоккей

Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено в 17:06
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский политик. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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