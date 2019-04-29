Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-СудженскеРИА Новости 07:21

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

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