Общество
Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-СудженскеРИА Новости вчера в 07:21
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
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«Никто этим не занимается»: Сергей Цивилев прокомментировал голодовку кузбасских медсестер
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