Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-СудженскеРИА Новости 07:21

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

Армия и оружие В Судане возобновляется движение поездов Представитель Военного совета Судана сообщил о договоренности с гражданским альянсом «За свободу и перемены» о возобновлении движения поездов «по определенным маршрутам».

Технологии Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.

Авто Кабриолет Aurus Senat примет участие в параде Победы Репетиция парада началась по-военному точно в 22 часа. На Красную площадь вынесли красное Знамя победы и российский триколор.

Политика Тачи призвал Сербию признать Косово В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами.

Транспорт Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.

Экономика Россиянам пообещали увеличить зарплату Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.

Происшествия Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса» Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Музыка Сын Газманова дал совет оскандалившейся дочери Алсу Сын известного музыканта Родион Газманов признался «Ридусу», что когда он стал делать первые шаги на российской сцене под фамилией знаменитого отцы Олега Газманова, неоднократно сталкивался с критикой.

Происшествия Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.

Происшествия США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.

Политика МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.

Общество Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.

Гаджеты Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate DisplayMate’s in-depth Lab Tests of the OnePlus 7 Pro OLED Display have just been completed, earning our Highest A+ Display Rating.

Шоу-бизнес Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила певца за измену Бывшая жена певца Валерия Меладзе — Ирина — поблагодарила артиста за измену.

Шоу-бизнес Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский» Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.

Политика Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.

Общество Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.

Авто Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе На онлайн-аукционе «Copart» продали машину, которая не вписывается в эту устоявшуюся тенденцию.

Футбол Тоттенхэм – Аякс. Георгий Черданцев: «Аякс заслужил финал» Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на матч 1/2 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Аякс.