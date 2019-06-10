Финансы
Citi: ЦБ снизит ставку на этой неделе и в сентябреProfinance.ru 07:07
Банк России вернется к снижению процентных ставок уже на этой неделе: ключевая ставка будет уменьшена на 0.25% до 7.50% годовых. Это произойдет впервые с марта 2018 года. Такой прогноз дали аналитики Citi Иван Чакаров и Артем Заигрин.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Происшествия
Начальник отдела, сотрудники которого задержали Голунова: «никаких несостыковок» в деле журналиста нет
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров сказал «Настоящему времени», что «никаких несостыковок» в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова нет.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Прохожий случайно поймал младенца, которого выбросили из окна
В Североуральске Свердловской области прохожий поймал младенца, которого местный житель выбросил из окна, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:22
Происшествия
Полковника Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима
Пресненский суд Москвы приговорил экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и почти 118 млн рублей штрафа.
Обновлено в 11:20
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Космос
Российские ученые запустили игрушечного Рогозина на «Жигулях» в космос
Речь идёт об автоматическом дрейфующем стратостате с фигуркой главы «Роскосмоса» в миниатюрной модели автомобиля ВАЗ-2107 (он же «Жигули»).
Обновлено в 12:32
Политика
Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав России в ассамблее
По словам Лаврова, восстановление прав российской делегации «соответствует духу и букве устава СЕ», а также и решениям, принятым на сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 17 мая.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
В Балтийском море стартовали учения НАТО
В воскресенье, 9 июня, в Балтийском море стартуют учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019, в которых будут задействованы 44 корабля.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
Обновлено в 09:58
Авто
Очень странный Mazdarati выставили на продажу в Канаде за $8000
Заявленный продавцом пробег автомобиля составляет 181 тыс. км. За выставленный на продажу экземпляр просят 8 тыс. долларов.
Обновлено в 09:20
Общество
Тамбовские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию
Обновлено в 13:01
Происшествия
Хабенский поддержал журналиста Голунова на открытии «Кинотавра»
Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами
Восстанавливать силы и снимать стресс Бритни помогает не только свежий воздух, плавание и катание на гидроскутере.
Обновлено в 12:02
Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Политика
Минюст США передаст в Конгресс документы расследования Мюллера
Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США договорился с американским Министерством юстиции о передаче комитету документов, касающихся доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования якобы имевшего место сговора между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Россией.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Политика
Глава МИД Германии прибыл с официальным визитом в Тегеран
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл с визитом в Тегеран.
Обновлено в 01:01
Баскетбол
Тони Паркер объявил о завершении карьеры
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу
У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Футбол
Константин Базелюк покинул ЦСКА
Нападающий Константин Базелюк покинул московский ЦСКА в связи с истечением срока контракта, сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.
Обновлено в 09:22
Спорт
В Ингушетии мальчик отжался 4445 раз и побил прошлый рекорд
Предыдущий рекорд принадлежал Рахиму Куриеву, уроженцу Чечни, который в ноябре прошлого года смог отжаться 4105 раз, на это ему понадобилось два часа и 26 минут.
Обновлено в 11:22
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49