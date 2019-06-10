Citi: ЦБ снизит ставку на этой неделе и в сентябреProfinance.ru 07:07

Банк России вернется к снижению процентных ставок уже на этой неделе: ключевая ставка будет уменьшена на 0.25% до 7.50% годовых. Это произойдет впервые с марта 2018 года. Такой прогноз дали аналитики Citi Иван Чакаров и Артем Заигрин.

Citi: ЦБ снизит ставку на этой неделе и в сентябре

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