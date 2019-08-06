Общество
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублейРИА Новости 07:48
В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей. Об этом Rambler News Service заявил адвокат Михаил Кузнецов, представляющий интересы цирка.
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Цирк на Вернадского оценил ущерб от слов Доренко почти в 18 млн руб
Rambler News Serviceвчера в 12:10
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Шевченковский районный суд Киева назначил проведение лингвистической экспертизы выступлений украинских оппозиционных политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко в России.
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Чуть более половины граждан России опасаются наступления ядерной войны, выяснил ВЦИОМ.
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Напомним, мировая премьера кроссовера Volkswagen T-Cross состоялась в конце октября 2018 года на специальном мероприятии в Амстердаме.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено в 16:11
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
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В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
ВВС Польши предрекли нехватку истребителей из-за отказа от МиГ-29
Польская армия, скорее всего, откажется от дальнейшего использования советских истребителей МиГ-29, что приведет к нехватке у страны боевых самолетов, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
Обновлено в 08:37
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В ЦИК определились с позицией по жалобам оппозиционных кандидатов
Рабочая группа ЦИК предложила отклонить жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму: Константина Янкаускаса, Александра Руденко, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.
Обновлено в 13:47
Политика
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Исследование показало, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное.
Обновлено в 16:00
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
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Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Индия создаст систему отслеживания космического мусора для защиты спутников
Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственную систему защиты своих спутников от космического мусора.
Обновлено в 05:38
Происшествия
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Происшествия
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Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Олигарх Игорь Коломойский рассказал о шутливых переписках с президентом Украины Владимиром Зеленским в WhatsApp.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
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Общество
Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста
Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
Обновлено в 11:53
Хоккей
«Сибирь» обыграла в серии буллитов финский ХПК в контрольном матче
Хоккейный новосибирский клуб КХЛ «Сибирь», находящийся на спортивных сборах в Финляндии, обыграл в серии послематчевых буллитов команду ХПК в товарищеском матче.
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