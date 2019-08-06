Общество
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублейРИА Новости 07:48
В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей. Об этом Rambler News Service заявил адвокат Михаил Кузнецов, представляющий интересы цирка.
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Цирк на Вернадского оценил ущерб от слов Доренко почти в 18 млн руб
Rambler News Serviceвчера в 12:10
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Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
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The Guardian извинилась за обвинения Sputnik France в фейке
Британская газета The Guardian принесла извинения после того, как ошибочно обвинила информагентство Sputnik France в публикации фейковой фотографии, сделанной во время пожара Нотр-Дама.
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Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
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Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Обновлено в 13:20
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ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга
В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.
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Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
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Украина нашла «альтернативу» российскому топливу
Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Энергетика
Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти
Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по территории Белоруссии на 3,7%. Решение вступает в силу с 1 сентября, отметили в пресс-службе госконцерна "Белнефтехим".
Обновлено в 13:32
Экономика
МВФ: Россия пострадала от дешевой нефти сильнее, чем от санкций
Эксперты МВФ подсчитали, что из-за санкций российская экономика в период с 2014-го по 2018 год ежегодно замедлялась в среднем на 0,2 процентных пункта (п.п.). В то же время негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.В совокупности санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, сказано в отчете.
Обновлено в 02:45
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
В Донбассе за день погибли четверо украинских военных
Обновлено в 08:28
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Политика
Зеленский сменил командующего ООС на Донбассе
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Пекин нанес новый удар по Вашингтону в торговой войне
Пекин принял ответные меры на заявление президента США Дональда Трампа о намерении ввести десятипроцентную пошлину на китайские товары с 1 сентября этого года.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
Норвегия заявила о желании России проводить учения все «дальше на Запад»
Ожидаемые российские маневры показывают, что Россия увеличивает свою военную активность и проводит учения все ближе к границам западных стран.
Обновлено в 10:37
Футбол
Гендиректор «Рубина» прокомментировал расставание с Бердыевым
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов в интервью на Youtube-канале "Красава" рассказал о расставании с Курбаном Бердыевым.
Обновлено в 13:26
Футбол
«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном»
Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».
Обновлено в 08:57
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
В США заявили о начале работы Космического командования
В августе текущего года может начать функционировать Космическое командование США, заявил 6 августа американский генерал-лейтенант Ричард Эванс.
Обновлено в 11:41
Политика
Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Авто
Представлен 1000-сильный словенский гиперкар
Словенско-австрийский производитель эксклюзивных автомобилей Tushek & Spigel Supercars поделился характеристиками и изображениями родстера TS 900 H Apex.
Обновлено в 11:44
Кино
Энди Серкис снимет продолжение «Венома»
Режиссер первой части «Венома» ― Рубен Флейшер ― не сможет снять продолжение, поскольку занят постпродакшеном фильма «Добро пожаловать в Зомбиленд-2».
Обновлено в 09:11
Гаджеты
Apple Card: Apple выпустил свою кредитную карту
Чтобы получить карту, пользователям необходимо подать заявку через приложение «Кошелек»("Wallet") на своем iPhone и заполнить основную информацию: имя, дату рождения, уровень дохода и последние четыре цифры номера социального страхования США.На сайте Apple написано, что пользователи карты будут получать кэшбэки за покупки обратно на карту.
Обновлено в 11:54
Гаджеты
Названы производители смартфонов в самым быстрым интернетом
Самая большая средняя скорость наблюдается в Норвегии — 12 Мбит / с. Смартфоны Apple — только в семи, включая рекордные ОАЭ с 14,7 Мбит / с, а вот Huawei не отличилась ни в одном регионе.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке
Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.
Обновлено в 11:41
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46