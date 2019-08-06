Общество

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублейРИА Новости 07:48

В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей. Об этом Rambler News Service заявил адвокат Михаил Кузнецов, представляющий интересы цирка.
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Посол США в России Хантсман подал в отставку

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ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга

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Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
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Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти

Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по территории Белоруссии на 3,7%. Решение вступает в силу с 1 сентября, отметили в пресс-службе госконцерна "Белнефтехим".
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Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах

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МВФ: Россия пострадала от дешевой нефти сильнее, чем от санкций

Эксперты МВФ подсчитали, что из-за санкций российская экономика в период с 2014-го по 2018 год ежегодно замедлялась в среднем на 0,2 процентных пункта (п.п.). В то же время негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.В совокупности санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, сказано в отчете.
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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
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Пекин нанес новый удар по Вашингтону в торговой войне

Пекин принял ответные меры на заявление президента США Дональда Трампа о намерении ввести десятипроцентную пошлину на китайские товары с 1 сентября этого года.
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Ожидаемые российские маневры показывают, что Россия увеличивает свою военную активность и проводит учения все ближе к границам западных стран.
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Без российских комплектующих украинское авиастроение терпит крах

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Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

В США заявили о начале работы Космического командования

В августе текущего года может начать функционировать Космическое командование США, заявил 6 августа американский генерал-лейтенант Ричард Эванс.
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Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи

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Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика

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Чтобы получить карту, пользователям необходимо подать заявку через приложение «Кошелек»("Wallet") на своем iPhone и заполнить основную информацию: имя, дату рождения, уровень дохода и последние четыре цифры номера социального страхования США.На сайте Apple написано, что пользователи карты будут получать кэшбэки за покупки обратно на карту.
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Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

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Сергей Доренко
Российский журналист
Советский и российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер, социолог. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва».
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Эдгард Запашный
Телеведущий
Представитель известной цирковой династии Запашных в четвёртом поколении. Народный артист Российской Федерации. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ».
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