В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей. Об этом Rambler News Service заявил адвокат Михаил Кузнецов, представляющий интересы цирка.

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

Происшествия В Татарстане убили девятимесячную девочку Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.

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Происшествия ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.

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