Общество
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублейРИА Новости 07:48
В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей. Об этом Rambler News Service заявил адвокат Михаил Кузнецов, представляющий интересы цирка.
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Большой Московский цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от высказываний бывшего главного редактора «Говорит Москва» Сергея Доренко в эфире радиостанции в 17,9 млн рублей, сообщил RNS адвокат Михаил Кузнецов, представляющий интересы цирка по иску о защите деловой репутации к радиостанции «Говорит Москва».Rambler News Serviceвчера в 12:10
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Цирк на Вернадского оценил ущерб от слов Доренко почти в 18 млн руб
Rambler News Serviceвчера в 12:10
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Обновлено вчера в 11:46
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Обновлено вчера в 05:49
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