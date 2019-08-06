Общество

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублейРИА Новости 07:48

В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей. Об этом Rambler News Service заявил адвокат Михаил Кузнецов, представляющий интересы цирка.
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с чего всё началось

Цирк на Вернадского оценил ущерб от слов Доренко почти в 18 млн руб

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от высказываний бывшего главного редактора «Говорит Москва» Сергея Доренко в эфире радиостанции в 17,9 млн рублей, сообщил RNS адвокат Михаил Кузнецов, представляющий интересы цирка по иску о защите деловой репутации к радиостанции «Говорит Москва».
Rambler News Serviceвчера в 12:10

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Вдова Доренко ответила Запашному, который обвинил его в многомиллионных убытках

URA.Ru07:15

Цирк Запашных оценил ущерб от одного эфира Доренко в 17 млн 906 тыс. рублей

Говорит Москва02:29

Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко

Газета.Ru04:15

Цирк Запашных оценил ущерб от эфира Доренко почти в 18 млн рублей

Телеканал 360°03:46

Запашные выставили счет за слова Доренко о «звереубийце»

Московский Комсомолец03:17

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

РИА Новости07:48

Цирк на Вернадского оценил ущерб от слов Доренко почти в 18 млн руб

Rambler News Serviceвчера в 12:10
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика

Патрушев объяснил выход США из ДРСМД желанием достичь превосходства

США стремятся обеспечить своё превосходство в мире, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ

Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 08:15
Политика

В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

Обновлено в 07:17
Армия и оружие

Модернизированные истребители «Супер Сухой» поступят в ВКС России

На вооружение Воздушно-космических сил России поступят модернизированные истребители «Супер Сухой».
Обновлено в 04:17
Происшествия

СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске

В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 08:40
Политика

Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.
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Политика

Коломойский назвал ключевых кандидатов на пост украинского премьера

Как ранее писала газета «Коммерсант», администрация украинского президента рассматривает, помимо названных олигархом, еще четыре кандидатуры — представителя Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована, секретаря Совбеза Александра Данилюка, главу наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Лопырева показала подписчикам 6-месячного сына

Модель трогательно поздравила малыша в соцсети На личной странице "Инстаграма" Виктории Лопыревой появилось трогательное семейное фото.
Обновлено в 04:30
Финансы

США обвинили КНР в манипулировании валютой

5 августа курс валют Китая и США преодолел психологически важную отметку в 7 юаней за 1 доллар.
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Общество

Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним

Обновлено в 08:58
Экономика

В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России

В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
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Происшествия

Неизвестные облили кислотой девушку в центре Москвы

Как сообщает РЕН ТВ, несколько человек напали на прохожую, избили её, а затем облили неизвестной жидкостью.
Обновлено в 05:12
Футбол

«Краснодар» продал все билеты на матч с «Порту»

На игру проданы все 35 074 билета. Матч «Краснодар» — «Порту» состоится 7 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.
Обновлено в 06:19
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Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Путешествия

Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах

41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очередь, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках и переживают, что не смогут положить ручную кладь над своим креслом.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Ущерб на 80 млн: стритрейсер устроил побоище в элитном районе

Нанесенный ущерб оценивается в миллион фунтов (более 80 млн рублей). Несколько дорогих автомобилей уже не подлежат восстановлению.
Обновлено в 02:21
Энергетика

Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов

25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено в 07:07
Политика

Волкер рассчитывает на переговоры с Сурковым

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планирует провести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 07:49
Политика

Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.
Обновлено в 07:36
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено в 07:34
Космос

Россия вооружится системой подзарядки космических спутников

Проект рассчитан на малые спутники технологии Cubesat, а также малые космические аппараты международной поисково-спасательной системы COSPAS-SARSAT и спутников – ретрансляторов интернета, видео- и радиосвязи.
Обновлено в 07:20
Политика

В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива

Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Финансы

Курс рубля снизился к доллару и евро

Рубль подешевел по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже 5 августа, сообщается на сайте биржи.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка

Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
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В Ленобласти похитили директора детсада

Во Всеволожском районе Ленобласти похитили женщину -директора детского сада, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:00
Общество

Садовничий призвал студентов МГУ к аккуратности из-за митингов

Ректор МГУ Виктор Садовничий призвал студентов вуза серьезно обдумывать участие в акциях протеста, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:11
Кино

Съемки фильма о Юлии Началовой остановлены

Байопик "Буду рядом" о скончавшейся весной 2019 года певице Юлии Началовой остановлены, сообщает "Мир новостей".
Обновлено в 04:24
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
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Дочь Галкина и Пугачевой показала «эксклюзивный смартфон»

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза продемонстрировала свое новое изобретение — «эксклюзивный» смартфон.
Обновлено в 08:52
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Сергей Доренко
Российский журналист
Советский и российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер, социолог. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва».
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Эдгард Запашный
Телеведущий
Представитель известной цирковой династии Запашных в четвёртом поколении. Народный артист Российской Федерации. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ».
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