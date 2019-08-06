Большой Московский цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от высказываний бывшего главного редактора «Говорит Москва» Сергея Доренко в эфире радиостанции в 17,9 млн рублей, сообщил RNS адвокат Михаил Кузнецов, представляющий интересы цирка по иску о защите деловой репутации к радиостанции «Говорит Москва».

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В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей. Об этом Rambler News Service заявил адвокат Михаил Кузнецов, представляющий интересы цирка.

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

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