В апреле цирк подал иск о защите деловой репутации к радиостанции «Говорит Москва». Поводом к иску стал выпуск программы Доренко «Подъем» в эфире радиостанции, в котором журналист назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».

с чего всё началось

В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей. Об этом Rambler News Service заявил адвокат Михаил Кузнецов, представляющий интересы цирка.

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

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