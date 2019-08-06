Общество
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублейРИА Новости 07:48
В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей. Об этом Rambler News Service заявил адвокат Михаил Кузнецов, представляющий интересы цирка.
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с чего всё началось
В апреле цирк подал иск о защите деловой репутации к радиостанции «Говорит Москва». Поводом к иску стал выпуск программы Доренко «Подъем» в эфире радиостанции, в котором журналист назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».Rambler News Serviceвчера в 12:10
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Цирк на Вернадского оценил ущерб от слов Доренко почти в 18 млн руб
Rambler News Serviceвчера в 12:10
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
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