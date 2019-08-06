В апреле цирк подал иск о защите деловой репутации к радиостанции «Говорит Москва». Поводом к иску стал выпуск программы Доренко «Подъем» в эфире радиостанции, в котором журналист назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».

с чего всё началось

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского, руководителями которого являются братья Запашные, потребовал возмещения убытков в размере 10 млн руб. в связи с высказываниями основателя радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Об этом РБК сообщил официальный юрист цирка Эдвард Курамышев.

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