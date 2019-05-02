Общество
Циклон «Фани» обрушился на ИндиюСуть событий вчера в 05:34
Утром в пятницу циклон "Фани", который называют одним из сильнейших за последние годы, достиг побережья Индии. На прибрежные районы обрушились мощные ливни, а порывы ветра достигают 200 километров в час. Власти Индии эвакуировали из потенциально опасных районов более миллиона человек.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
На восточное побережье Индии обрушился самый мощный циклон за последние 20 лет
Эхо Москвывчера в 13:31
Выбивает окна и сносит машины. Циклон Фани обрушился на восточное побережье Индии
Телеканал 360°вчера в 05:46
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения
В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.
Обновлено в 09:09
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Здоровье
Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы
В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Политика
В ПАСЕ заявили, что надеются удержать Россию в составе организации
В Совете Европы считают, что появились хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника
В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Авто
Тюнингованный ВАЗ-2106 показали в Польше
Польские мастера из тюнинг-ателье TRS Racing сделали из отечественного «ВАЗ-2106» настоящий спортивный автомобиль.
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский пообещал «несколько ходов» в ответ на паспортизацию Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена ответить на выдачу жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 09:24
Общество
Манифестанты отпразднуют «желтую весну» в парижском аэропорту
В провинции "желтые жилеты" намереваются в эту субботу вернуться к истокам своего движения, когда они повсюду занимали перекрестки с круговым движением, тем самым блокируя подъезды к промышленным зонам и торговым центрам.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Соль-Илецком городском округе ввели режим ЧС
Накануне, 3 мая, на территории Соль-Илецкого городского округа загорелась сухая трава в двух СНТ – «Дружба» и «Заря».
Обновлено в 09:15
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море
Родители ребенка и инструктор выпали из корзины шара после неудачного приземления В Феодосии спасли ребенка, которого на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко.
Обновлено вчера в 03:02
Общество
Король Таиланда официально коронован
Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено в 02:57
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста
Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53
Политика
Очереди за российскими паспортами в Донецке сняли на видео
Жители Донецка выстроились в очередь перед зданием миграционной службы, где подают документы на получение российского гражданства.
Обновлено вчера в 17:49
Футбол
«Сочи» обыграл «Сибирь» и вышел на первое место в ФНЛ
Обновлено в 08:02
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче серии
Московский ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги.
Обновлено в 07:46
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира
Сборная Казахстана сыграет в элитном дивизионе на чемпионате мире по хоккею 2020 года.
Обновлено в 06:39
Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено вчера в 07:08
Финансы
Золотовалютные резервы НБ Белоруссии выросли за апрель до $7,6 млрд
Нацбанк сообщил, что в апреле страна выплатила около $220 миллионов по валютным долгам.
Обновлено в 03:20
Культура
В Индии на месте студии Раджа Капура построят жилой комплекс
Престижный жилой комплекс построят в Индии на месте киностудии "РК Студиос", созданной более 70 лет назад легендарным актером и режиссером Раджем Капуром.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Анна Михалкова трогательно поздравила старшего сына с днем рождения
Известная российская актриса Анна Михалкова трогательно поздравила своего сына Андрея с днем рождения.
Обновлено в 08:51
Футбол
Семак не включил Дзюбу в стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак объявил стартовый состав своей команды на матч с «Ахматом».
Обновлено в 08:27
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16