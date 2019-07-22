Тайфун «Данас» добрался до Приморского края в виде циклона. На территории юго-восточного побережья интенсивные дожди прогнозируются с утра 22 июля. Выпадет от 100 до 120 мм осадков за 12 часов.

Политика Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса 17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа через границу В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

Шоу-бизнес Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.

Происшествия На западе Подмосковья два человека погибли при пожаре в бытовках В результате погибли два человека, передает РИА Новости. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.

Политика Танкерная «война». Лондон достал даже США и НАТО Повезло же Тегерану в прошедшую пятницу, 19 июля, когда Корпус стражей Исламской революции задержал — за нарушение сразу нескольких пунктов международного морского права — нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk (среди 23 членов экипажа оказалось даже трое россиян).

Общество Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.

Футбол Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Шоу-бизнес Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Энергетика Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах Украины Запасы газа в подземных хранилищах газа Украины, по данным на утро 21 июля, достигли 15,018 миллиарда кубометров, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в своем Facebook.

Политика Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Политика Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею введения единой валюты между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства.

Экономика Китай вводит антидемпинговые пошлины на импорт нержавеющей стали из ЕС и Японии Антидемпинговое расследование в отношении импорта заготовок, горячекатаных листов и рулонов из нержавеющей стали, ввозимых в Китай из стран ЕС, Индонезии, Южной Кореи и Японии, было инициировано год назад, 23 июля 2018 года.

Политика Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.

Происшествия В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.

Происшествия Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Специалисты ВНИИ труда провели исследование трудового рынка и определили наименее востребованные в России профессии.

Здоровье 19 (!) пациентов с травмами черепа поступили в магаданскую больницу за выходные По информации пресс-службы магаданской областной больницы, в течение прошедших выходных к медикам поступило 19 пациентов с закрытыми чермно-мозговыми травмами.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.

Происшествия В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.