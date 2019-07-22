Общество

Тайфун «Данас» обрушился на Приморский крайEastRussia вчера в 20:15

Тайфун «Данас» добрался до Приморского края в виде циклона. На территории юго-восточного побережья интенсивные дожди прогнозируются с утра 22 июля. Выпадет от 100 до 120 мм осадков за 12 часов.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Приморье может «накрыть» тайфун Данас

Vostok.Today00:37

Владивосток накрыл дождевой ураган

АиФ Владивостоквчера в 17:14

Без дороги и связи остался Хасанский район Приморья (ФОТО.ВИДЕО)

PrimaMedia.ruвчера в 23:04

Приморье уходит под воду

ВЕСТИ: Приморьевчера в 20:52

Какие районы Приморья больше всего пострадали от мощного тайфуна

Владивосток-Новостивчера в 23:34

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Данас»

Аргументы и Фактывчера в 08:04

Тайфун «Данас» все-таки ударит по Приморью

КП - Владивосток20 июля в 22:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Политика

На выборах в Раду «Слуга народа» Зеленского набирает более 42%

Обновлено в 00:00
Футбол

«Зенит» обыграл «Сочи» во втором туре РПЛ

Петербургский "Зенит" обыграл "Сочи" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:34
Политика

Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено в 00:19
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым

Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.
Обновлено в 00:14
Происшествия

На западе Подмосковья два человека погибли при пожаре в бытовках

В результате погибли два человека, передает РИА Новости. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.
Обновлено в 00:05
Политика

Танкерная «война». Лондон достал даже США и НАТО

Повезло же Тегерану в прошедшую пятницу, 19 июля, когда Корпус стражей Исламской революции задержал — за нарушение сразу нескольких пунктов международного морского права — нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk (среди 23 членов экипажа оказалось даже трое россиян).
Обновлено в 01:00
Политика

Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне

Обновлено вчера в 23:17
Общество

Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России

Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия

В Британии чайка похитила чихуахуа

Обновлено вчера в 19:46
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено вчера в 09:07
Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети

Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено вчера в 09:47
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Энергетика

Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах Украины

Запасы газа в подземных хранилищах газа Украины, по данным на утро 21 июля, достигли 15,018 миллиарда кубометров, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в своем Facebook.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 14:11
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею введения единой валюты между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства.
Обновлено вчера в 19:39
Наука

Назван простой способ хорошо выспаться

Обновлено вчера в 09:27
Экономика

Китай вводит антидемпинговые пошлины на импорт нержавеющей стали из ЕС и Японии

Антидемпинговое расследование в отношении импорта заготовок, горячекатаных листов и рулонов из нержавеющей стали, ввозимых в Китай из стран ЕС, Индонезии, Южной Кореи и Японии, было инициировано год назад, 23 июля 2018 года.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС

Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде

Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Специалисты ВНИИ труда провели исследование трудового рынка и определили наименее востребованные в России профессии.
Обновлено 20 июля в 07:40
Здоровье

19 (!) пациентов с травмами черепа поступили в магаданскую больницу за выходные

По информации пресс-службы магаданской областной больницы, в течение прошедших выходных к медикам поступило 19 пациентов с закрытыми чермно-мозговыми травмами.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем

Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено вчера в 12:06
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Общество

Мэр Кунгура заявил в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:41
Происшествия

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе

ВРИО губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:19
ещё по теме
Главное