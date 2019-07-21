Общество
Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадковТАСС 20:21
Половина месячной нормы осадков выпала во Владивостоке из-за циклона "Данас". В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
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