Экономика
Цифровые профили россиян протестируют на кредитах, ОСАГО и КАСКОРоссийская газета 06:10
Пилотный проект по созданию цифровых профилей россиян будет запущен в апреле-мае 2019 года. Об этом на пресс-конференции сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Обкатывать систему будут на "безбумажной" выдаче кредитов, оформлении полисов ОСАГО и КАСКО.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
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Обновлено в 11:03
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Медведев назначил Орешкина куратором Республики Тыва
В ближайшее время куратор Тывы планирует решить вопросы, связанные с началом строительства железной дороги Кызыл-Курагино Министр экономического развития РФ Максим Орешкин будет курировать вопросы социально-экономического развития Тувы, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
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Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.
Обновлено в 05:45
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
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Индия сбила космический спутник
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Армия и оружие
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Сегодня на полигоне «Ашулук» проходят масштабные учения.
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Общество
Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел
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Обновлено в 14:37
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Авто
Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России
Автомобильный концерт Ford планирует потратить на выплаты сотрудникам России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в России, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
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Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
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Обновлено в 13:35
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Обновлено в 07:43