Экономика

Цифровые профили россиян протестируют на кредитах, ОСАГО и КАСКОРоссийская газета 06:10

Пилотный проект по созданию цифровых профилей россиян будет запущен в апреле-мае 2019 года. Об этом на пресс-конференции сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Обкатывать систему будут на "безбумажной" выдаче кредитов, оформлении полисов ОСАГО и КАСКО.
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Крупнейшие банки РФ протестируют «цифровой профиль»

News.ru06:58

Россиянам позволят использовать данные Госуслуг для получения кредитов

Фонтанка.Ру09:40

В Центробанке рассказали детали пилотного проекта по «цифровому профилю»

РИА Новости08:13

Профиль анфас

Российская газета11:22

«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30

ТАСС06:15

«Пилот» по работе банков и страховщиков с цифровым профилем россиянина запустят в апреле-мае

Интерфакс06:04

Цифровой профиль гражданина будут тестировать 16 банков

Банки.ру05:28
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Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
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Ренату Литвинову на новой фотографии перепутали с Аллой Пугачевой

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Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

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Политика

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Спорт

Волейболисты «Белогорья» выиграли Кубок Вызова

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Кино

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Киностудия Marvel выпустила 32 новых постера в преддверии премьеры фильма «Мстители: Финал».
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Медведев: «Что должно случиться, чтобы Семак работал лет 10»

Президент "Зенита" Александр Медведев на YouTube-канале "Красава" назвал условия сохранения места работы для главного тренера команды Сергея Семака.
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Армия и оружие

В России появится единая военно-строительная компания

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
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Политика

Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Политика

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В ближайшее время куратор Тывы планирует решить вопросы, связанные с началом строительства железной дороги Кызыл-Курагино Министр экономического развития РФ Максим Орешкин будет курировать вопросы социально-экономического развития Тувы, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:48
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Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы

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Сюжетный трейлер Wolfenstein: Youngblood объявил дату выхода — 26 июля

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Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов

Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.
Обновлено в 05:45
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

Индия сбила космический спутник

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Армия и оружие

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Сегодня на полигоне «Ашулук» проходят масштабные учения.
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Происшествия

Петербуржец заплатит 56 млн рублей за перепланировку в квартире

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Общество

Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел

Минтруд обсуждает вопрос о продлении рабочего дня женщин, которые трудятся в сельской местности, сообщили в пресс-службе министерства.
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Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

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Спорт

Брейк-данс может попасть в программу Олимпийских Игр-2024

Четыре новых вида спорта - брейк-данс, скалолазание, скейтбординг и серфинг - могут попасть в программу Олимпийских Игр 2024 года в Париже.
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Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
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Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России

Автомобильный концерт Ford планирует потратить на выплаты сотрудникам России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в России, говорится в сообщении автопроизводителя.
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Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
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Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»

Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
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Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
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Юлия Меньшова извинилась за фотографию в купальнике

На одной из фотографий Меньшова запечатлена в купальнике без бретелек.
Обновлено в 07:43
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